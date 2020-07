Kicsit csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 15 Rohanunk egy újabb karantén felé. 22 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 213 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 25 Egyértelmű: több teszt, több eset. 40 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 40 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 210 Nem hiszek a járványban. 48 Nem hiszek a vírusban. 7 Fogalmam sincs. 6