Karantén alá vonták a bánsági Facsádot és a hozzá tartozó három települést

A hatóságok karantén alá vonták vasárnap a bánsági Facsád (Făget) várost és a hozzá tartozó három települést - közölte a Temes megyei prefektúra. Az intézkedést azzal indokolták, hogy az utóbbi napokban 47 új koronavírus-fertőzéses lakost azonosítottak, és nagyszámú személy került közvetlen kontaktusba velük. A helyi katasztrófavédelmi bizottság határozatát rendelettel erősítette meg az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. A településekbe, melyek közel 7 ezer főt számlálnak, csak a teherforgalom mehet be, illetve onnan ki, valamint azok a nem helybéli személyek, akik gazdasági tevékenységet folytatnak, vagy a belügyi, hadügyi, energetikai, közegészségügyi, közélelmezési vagy mezőgazdasági területen fejtik ki aktivitásukat, illetve egyetemi felvételire utaznak. A hatóságok gondoskodnak a rászorulók ellátásáról. A karantént egyelőre 14 napra rendelték el, amelyet, ha a járványügyi helyzet megköveteli, meghosszabbítnak. A lezárt területen lakó polgárok tájékoztatására létrehozták a 0800 800 358-as zöld számot. ( agerpres ) Fotó: Facsád főtere. Forrás: RomaniaTV.net

