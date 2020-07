Görögországba mentek volna nyaralni a craiovai kórház alkalmazottai, akkor derült ki, hogy fertőzöttek

Letesztelték az új koronavírusra a craiovai „Victor Babeș” kórház összes orvosát, miután több alkalmazottnak is pozitív lett a koronavírus-tesztje azt követően, hogy munkatársaik visszatértek munkahelyükre a szabadságukról. A kórházi alkalmazottak közül jelenleg 26-an már biztosan koronavírus-fertőzöttek, az intézmény menedzsere pedig megerősítette, hogy folytatják a teszteléseket. Adina Turcu elmondása szerint 10 nappal ezelőtt a kórház 7 alkalmazottján végeztek koronavírus-tesztet, akik Görögországba szerettek volna menni nyaralni. Akkor a kórház TESA-személyzetéből négynek, míg az orvosi asszisztensek közül háromnak lett pozitív a koronavírus-tesztje. Ezt követően döntöttek úgy, hogy az intézmény teljes személyzetét letesztelik. A menedzser elmondása szerint négy és fél hónapos intenzív munka után elkezdték kiadni a szabadságot a kórházi alkalmazottaknak június 1-jétől kezdődően, ezért ő úgy véli, hogy a szabadságra ment kollégái valahol elkaphatták a fertőzést, majd visszatérve azt tovább adták kollégáiknak. A kórház 555 munkatársa közül 10 nap alatt 240 embert sikerült letesztelni. (digi24.ro/hírszerk.)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 19 Rohanunk egy újabb karantén felé. 24 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 261 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 27 Egyértelmű: több teszt, több eset. 42 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 46 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 227 Nem hiszek a járványban. 55 Nem hiszek a vírusban. 8 Fogalmam sincs. 11