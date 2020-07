Koronavírus: a kialakult helyzet miatt a PSD és a PNL egymás vádolják

A kormány egyedül felelős a kialakult járványügyi és gazdasági helyzetért, ezért egy bizalmatlansági indítvánnyal gondoskodni fognak róla, hogy minél előbb tűnjön el - jelentette ki vasárnap esti sajtóértekezletén Mircea Romaşcanu , a Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője. Megállapította: a PSD elő tud terjeszteni egy életképes javaslatot az államfőnek, megfelelő miniszterekkel és miniszterelnökkel. Meglátása szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) azért vezette be a veszélyhelyzetet, hogy 'elnapolja' a bizalmatlansági indítványt, miközben törvényszegésekre készül: nem akarja megduplázni a gyermekpénzt augusztus 1-jétől, és kifogásokat keres, hogy elhalassza a nyugdíjemelést. Az elmúlt napokat az 'extrém felelőtlenség hetének' nevezte, amikor minden nap ezernél több új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Felrótta, hogy a PNL-kormány minden intézkedéssel elkésett, hogy járványügyben kétszer keletkezett törvénykezési űr, hogy 'egyetlen maszk sem jutott el a rászorulókig', hogy felkészületlen embereket tettek vezető funkcióba, hogy 'katasztrofálisan kommunikáltak', hogy 'maszk nélküli ivászattal mutattak példát', hogy hét beteg miatt helyeztek karanténba egy kétezer lakosú települést. Ezeel szemben vasárnap egy jászvásári sajtóértekezletén Iuliana Scântei liberális szenátor azt fejtegette, hogy azért jutottunk ebbe a helyzetbe, mert a Szociáldemokrata Párt (PSD) az érvényben lévő szabályok megszegésére buzdított. 'A PSD a felelős, hogy ide jutottunk (...). Nyilvánosan ki kell mondanunk, hogy ez a helyzet a PSD, és a politikailag ellenőrzött intézmények, a Nép Ügyvédje és az alkotmánybíróság tevékenységének az eredménye: megsemmisítették a polgároknak és az orvosoknak a betegség kezelésére és leküzdésére tett erőfeszítéseit. Másrészt eszköz nélkül hagyták a kormányt, az egészségügyi minisztériumot és a közegészségügyi igazgatóságokat a járvány elleni küzdelemben' - hangoztatta Scântei. A jászvásári szenátor azt ajánlja a polgároknak, hogy továbbra is felelősségteljes magatartást tanúsítsanak, és tegyenek meg minden intézkedést a COVID-19 fertőzés megelőzésére, viseljenek maszkot, és tartsák tiszteletben a központi és a helyi hatóságok által bevezetett intézkedéseket. ( agerpres )

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 19 Rohanunk egy újabb karantén felé. 22 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 235 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 25 Egyértelmű: több teszt, több eset. 41 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 45 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 217 Nem hiszek a járványban. 52 Nem hiszek a vírusban. 7 Fogalmam sincs. 10