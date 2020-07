Eltűnt kolozsvári kisfiút keresnek

A 8 éves, Kolozsváron élő Takács György öt – az édesanyja bejelentése nyomán – a rendőrség is keresi. Aki megtalálja, kérik, értesítse a hatóságokat a 112-es sürgősségi hívószámon. A kisfiú július 25-én késő este édesapjával távozott, azóta nem látták és nem tudnak kapcsolatba lépni sem vele, sem a férfival. A családtagok szerint az apa azt mondta, hogy a Tordai-hasadékhoz mennek, Szászfenesről indultak el. A gyerek 1,5 méter magas, 43 kg, szőkésbarna hajú, arca kerek, nem tudni, milyen ruhát visel. Az autó, mellyel elvitték, egy szürke Dacia Stepway, rendszáma: CJ 20 FYU.

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 19 Rohanunk egy újabb karantén felé. 24 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 261 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 27 Egyértelmű: több teszt, több eset. 42 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 46 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 227 Nem hiszek a járványban. 55 Nem hiszek a vírusban. 8 Fogalmam sincs. 11