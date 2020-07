Olyan leterheltek a romániai tesztelő-központok, hogy mire megkapod az eredményt, már nem jó semmire

Nehéz helyzetbe kerültek azok a személyek, akik Görögországba szerették volna tölteni az idei nyaralásukat, ugyanis a romániai magánklinikák, ahol elvégzik a koronavírus-teszteket, olyan leterheltek, hogy közel egy hétbe is beletelhet, mire a kérvényező megkapja a koronavírus-tesztjének az eredményét, azt pedig már nem is tudja érvényesíteni a görög határnál, mivel ott 48 óránál régebbi tesztet nem fogadnak el.



A G4Media.ro felhívott néhány romániai tesztelő-központot, hogy megtudja, mennyi időt vesz igénybe, hogy valaki időpontot kapjon a koronavírus-teszt elvégzésére, és mikorra lesz meg annak az eredménye.



A portál megjegyzi, hogy az országban átlagosan 340 és 390 lej közötti összeget kérnek el egy koronavírus-tesztért a magánlaboratóriumok, emellett az azonnali programlás esélyéről teljesen le kell mondani, továbbá az eredményekre is közel egy hetet kell várni. (G4Media.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!