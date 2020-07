Orban: a szabadban történő maszkhordás bevezetéséről, és a teraszok programjáról is tárgyal a kormány

Ludovic Orban miniszterelnök azt nyilatkozta hétfőn, hogy ideje lenne elkezdeni a tárgyalásokat arról, hogy az állampolgárok számára a nyílt tereken is kötelezővé tegyék az maszkok viselését, hogy ezzel is lassítsák a koronavírus-járvány terjedését.



A miniszterelnök szerint a strandokon is szigorúbb elkülönítési szabályok bevezetésére lenne szükség, mivel jelenleg szinte lehetetlen megalapítani, hogy ki tartozik ugyanazon családhoz, háztartáshoz és ki nem.



A miniszterelnök szerint kormányzati szinten számos elemzés készül arra vonatkozóan, hogy az országban hogyan lassítsák a járvány terjedését, a vitatott intézkedésekről pedig a prefektusokkal és a megyei bizottságok képviselőivel folynak az egyeztetések.



Orban szerint a teraszok nyitvatartási programjának a korlátozásairól is egyeztetnek már, de egyelőre ezek a kérdések még megvitatás alatt állnak, és még nem született döntés az ügyben. (G4Media.ro/hírszerk.)

