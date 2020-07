RMDSZ: a parlament dönt a parlamenti választások dátumáról

A parlament dönt sarkalatos törvénnyel a parlamenti választások dátumáról, ezt írja elő az a törvénytervezet, amelyet első házként fogadott el a felsőház plénuma, és amelyet az RMDSZ szenátorai is támogatták - tájékoztat a szövetség hétfői közleménye.



'Ez a megoldás biztosítja, hogy a parlamenti politikai alakulatok nagy többséggel keressék és találják meg a legjobb megoldást' - közölte Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.



A tervezet továbbá előírja, hogy fele annyi támogatói aláírásra lesz szükség, mint eddig, és a jelöltek online is leadhatják a jelöléshez szükséges iratcsomót. A módosításra a járványügyi helyzet miatt volt szükség, mutatott rá Cseke Attila.



'Az emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb, ezt tartottuk szem előtt, amikor a hatályos törvények módosítását támogattuk. A cél az, hogy a szavazásokat biztonságos körülmények között szervezzék meg az illetékes hatóságok' - mondta.



A tervezet továbbá a szavazás napja előtti, eddig 90 napos választási procedúrát 60 napra csökkenti le.



'Erre a rendelkezésre azért volt szükség, mert különben a szeptember végére tervezett helyhatósági és a következő parlamenti választásokat megelőző eljárások egymásra csúsztak volna' - mutatott rá az RMDSZ szenátora.



A tervezetről végső döntést a képviselőház plénuma hoz, ezt és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe. Mint ismert, az önkormányzati választás esetében is 90 napról 60-ra szűkült a procedúra és a rendelkezés kiállta az alkotmányossági normakontrollt. - írja még az RMDSZ közleményében. (agerpres)

