Marosvásárhelyen közel száz koronavírusos beteg van kórházban

A Maros Megyei Klinikai Kórház közleményben tájékoztat arról, hogy a hétfői napon 98 koronavírusos beteg van beutalva, ebből 12 személy van az Aneszteziológia és Intenzív Terápia osztályon. „A koronavírussal fertőzött páciensek közül egy személy a Maros Megyei Klinikai Kórház adminisztratív apparátusának tagja, az ő egészségi állapota jó. A kórház vezetősége megtette a szükséges intézkedéseket a járványügyi vizsgálathoz, a koronavírussal fertőzött alkalmazottal közvetlen kapcsolatba kerülő személyek tesztelése elkezdődött” – áll a közleményben, amelyet a sajtó és a közvélemény pontos tájékoztatása érdekében bocsájtottak ki. A kórház mindenkit arra kér, hogy tartsák be az egészségügyi előírásokat a koronavírus terjedésének elkerülését érdekében. ( közlemény )

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 19 Rohanunk egy újabb karantén felé. 25 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 278 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 30 Egyértelmű: több teszt, több eset. 43 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 51 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 237 Nem hiszek a járványban. 60 Nem hiszek a vírusban. 9 Fogalmam sincs. 11