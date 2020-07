Értékjegyeket bocsátanak ki az iskola utáni foglalkozások költségének fedezésére

Döntő fórumként fogadta el a szenátus plénuma azt a törvénytervezetet, amely értelmében értékjegyeket bocsáthat ki az oktatási minisztérium az óvodások és elemi iskolások számára olyan szolgáltatások kifizetésének támogatására, mint például az Iskola az iskola után program. A javaslatot a liberális párti törvényhozók kezdeményezték. A szöveg leszögezi, hogy az értékjegy kizárólag az oktatást, nevelést szolgálhatja, nem ruházható át, és a szolgáltatás kifizetését az iskolák rendezik. Az értékjegyet a gyermek szülője vagy törvényes gyámja kell hogy kérelmezze. Az indoklás szerint a jogszabály a dolgozó szülőknek nyújt segítséget, és abban támogatja őket, hogy ne hagyják ott munkahelyüket. Az értékjegy pénzbeli értékét minden évben az inflációs rátához fogják igazítani. Az értékjegyből részben vagy teljesen fedezhető lesz majd az órák utáni foglalkozás költsége. A kezdeményezők az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataira alapozták indoklásukat, melyek szerint például a 2014-2015-ös tanévben az iskolaköteles gyerekek 27%-a nem járt iskolába. A tervezet a tanügyi törvényt módosítja és egészíti ki. A jogszabályt a képviselőház már hallgatólagosan elfogadta, most a szenátus döntő házként szavazott róla. ( agerpres )

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 19 Rohanunk egy újabb karantén felé. 25 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 278 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 30 Egyértelmű: több teszt, több eset. 43 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 51 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 237 Nem hiszek a járványban. 60 Nem hiszek a vírusban. 9 Fogalmam sincs. 11