Pénzt, rendet és életet ígér Soós a vásárhelyieknek

Hétfő este Marosvásárhelyen bemutatták Soós Zoltán független polgármester-jelölt programját – amelyet a Soós hivatalos közösségi média oldalán online közvetítettek.



A programismertető felvezetőjében Portik Vilmos kampányfőnök megemlékezett arról, hogy amikor 18 évesen először szavazott, akkor lett Dorin Florea a város polgármestere, amit úgy élt meg, hogy „valami baj történt a várossal”. Most 20 év után örömmel vesz részt annak az embernek a csapatában, aki a Florea által meghonosított rendszer ellen beindítja a változást. Portik bejelentette, hogy nyilvánossá vált „100 konkrét intézkedés, amelyeket a választások után elkezdhet az új városvezetés megvalósítani.” A program immár elérhető ezen a linken.



Az interneten elérhető program – amelynek kidolgozása egy éve zajlik – három csoportba van szedve, és röviden kitér a jelenlegi helyzetre, a vízióra és az alapelvekre. Az első pont a gazdaságot veszi szemügyre Legyen pénz! mottóval. Itt a turizmus, digitális/ és okosváros, városfejlesztés, gazdaságösztönzés, vagyongazdálkodás, adósságrendezés kerül szóba. A második csoport a Legyen rend!, ahol a kétnyelvűség, forgalom, közszállítás, iskolák, zöld város, felújítások-örökségvédelem, bürokráciacsökkentés és teljesítménykövetés, szakmaiság, Vásárhely-központúság, szakmai irányítás, közbiztonság van felsorakoztatva. Végül a harmadik programcsomag a Legyen élet! felhívás alatt: a kultúrpolitikai, sportstratégia, közterület-rendezési, szociális és egyházi életre vonatkozó programpontokat tartalmazza.



Az eseményen elsőként Hermann Mark Christan tartotta meg beszédét román nyelven, ami lényegében Dorin Florea városvezetésének éles kritikájából állt. Elmondása szerint azért beszélt inkább románul, mert „nem egymást kell meggyőzzük. Évekkel ezelőtt is elmondtam, hogy ma Marosvásárhelyen nem magyarok és nem románok harcolnak egymással, hanem tisztességes magyar emberek és tisztességes román emberek állnak együtt egy kamarillával, egy a városunkat elbitoroló alvilági csoporttal szemben.” Álláspontja szerint ha nem történik meg ez az összefogás, akkor a marosvásárhelyiek lehúzhatják a rolót – viszont van remény: „Ha Kolozsvárnak sikerült Funar 12 éves rémuralma után, akkor nekünk is sikerülhet”- sommázott.



W. Szabó Péter RMDSZ-es tanácsosjelölt arról beszélt, hogy Marosvásárhely hogyan válhat egy IT-központtá. Szerinte Marosvásárhely ilyen szempontból „ szinte semmit nem fejlődött 20 év alatt” – szemben például Dubajjal, ahol csak az akaraton múlott, hogy a semmiből felépítsenek egy informatikai központot. Vélekedése szerint a volt téglagyár területén meg lehetne építeni egy ipari parkot, amely a legnagyobb IT cégeket vonzhatná a városba. Szerinte Soós egy megvalósítható, jövőbemutató tervet hozott létre, és ezt a tervet érdemes megszavazni.



Andreia Moraru, szociológus és szociális munkás az eddigi városvezetés szociális programjainak elégtelenségéről beszélt, így az esélyegyenlőség, a szegénység és felzárkóztatási problémák kerültek előtérbe. Moraru a szociális ellátórendszerek helyzetéről beszélt, amelyeket a lehető legradikálisabban újragondolásra, és aktualizálásra szorulónak látja. Példaként megemlítette, hogy az utolsó törvények 2011-ből származnak ebben a szektorban, illetve ma sincs Marosvásárhelyen egyetlen szociális szolgáltatóközpont se hátrányos helyzetű emberek számára. Elmondta, hogy volt állami támogatás a szociális szféra fejlesztésére, voltak lehetőségek, de az eddigi városvezetés elmulasztotta ezeket felhasználni, és inkább olyan tevékenységeket folytatott amelyek jól működtek kampányfogásnak – de a problémákon nem segítettek. Ugyanakkor élesen kritizálta az eddigi városvezetésben azt is, hogy nem közösség-centrikus.



A negyedik felszólaló, Nyulas Bernát volt, ő vállalkozóként elpanaszolta, hogy vállalkozótársaival úgy érzik, hogy a városvezetésnek csak arra voltak jók, hogy behajtsák tőlük az adót, de soha nem vették figyelembe a véleményüket a gazdasági intézkedéseknél. „Mivel nincs transzparencia, igazából nem is tudjuk, hogy hova folynak el a pénzek, mire költenek, mennyire hatékonyan teszik azt. Csak találgatni tudunk” – mondta a Nyulas. Szerinte minden szinten le van maradva a város a környező megyeközpontokhoz képest, és most lehetőség adódott a változtatásra. Ehhez – fejtette ki – összefogásra, munkára van szükség, illetve egy jó vezetőre. Szerinte Soós Zoltán ilyen, egy jó csapattal meg tudná valósítani azt, hogy például a vállalkozók tisztességes versenyben, egyenlő esélyekkel indulhassanak a közbeszerzéseken, és a vállalkozások és cégek gyarapodni tudjanak, és vonzóvá váljon a befektetőknek a várost.



Végül Soós Zoltán, mint „jövendőbeli polgármester” lépett színpadra, és köszönetet mondott azoknak akik eddig útmutatást adtak neki a program összeállításában. Ez követően bejelentette, hogy „harc lesz, sőt, háború.” Beszéde szerint a választás nem a polgármesterről fog szólni, hanem arról, hogy a város ad-e még egy esélyt Florea rendszerének, vagy azt mondják. elég volt. Hangsúlyozta, hogy Szeben, Brassó és Kolozsvár elhagyták Vásárhelyet, sőt az olyan kisebb városok is, mint Gyulafehérvár, vagy Beszterce – s ezért a város változást akar.



„Nem kell nekünk kutatás ahhoz, hogy tudjuk, hogy Marosvásárhely egy vesztes város. Elég ha felnézünk a felhős égre, amelyet az Azomures színes-sárgára fest” – mondta, felhívva még a figyelmet a közlekedés és a digitalizáció elmaradottságára. A programja ismertetése előtt románul megválaszolta azt a kérdést, hogy miért támadta az utóbbi időkben Floreát, miközben nem is biztos, hogy indul a választáson. A válasz szerint azért, mert nem egy személyről van szó, hanem egy rendszerről, egy rezsimről amely "ellopott 20 évet a város életéből", másrészt azért, mert bár lehet Florea nem megy tovább, de a rendszer emberei biztosan maradnak, ha nem ő lesz a polgármester. Beszámolója szerint ezek az emberek, nem a városért, hanem a város pénzéért fognak jelölként fellépni, a nacionalizmust megosztásra használják, és nem fogják egyesíteni a város polgárait.



Soós Zoltán szerint 2030-ra a kullogók sorából az élbolyba kell kerüljön a város – erről szól az a program, amely lényegében sok ezer marosvásárhelyi és sok száz érintett ember, tanárok, orvosok, vállalkozók, stb. és több tucat szakértő munkája. „Röviden: 100 intézkedés, 10 éves távlat, 10 ezer szerző” – mondta, utalva arra, hogy széles körű felmérést végzett a legégetőbb problémák felderítéshez.



Pontszerűen kiemelte a közlekedés problémáját, amelynek rendezéshez egy parkolóházat kell építeni és meg kell építeni a városi körgyűrűt: nem azt amelyet az állam tervez a város déli oldalára, hanem egyet az északi oldalra. Ami szerinte elemien fontos, az az együttműködés a város metropolisz-övezetének településeivel, ez a térségek kell működőképessé tenni.



A város életének fellendítéséhez két vonatkozást említett a polgármesterjelölt, az egyik szimbolikus: a Poklos-patak rendezése, ami jelenleg a város szégyenfoltja, pedig egy sor lehetőséget rejt magában: zöld folyosó lehet, bicikliút és sétáló utak szegélyezhetnék, rekreációs övezeteket lehetne létrehozni. A másik vonatkozás gyakorlati jellegű: az óvodák és iskolák rendbetétele. Tervben vannak digitális képernyők telepítései a középiskolákba, viszont azelőtt, "az illemhelyeket kell kitakarítani, és a WC-papírt és a krétát biztosítani". „A jelenlegi városvezetés 10 lejt költ egy diák higiéniájára. 10 lejt évente” – mutatott rá a probléma gyökerére Soós, felhívva a figyelmet arra, hogy szemléletváltásra van szükség.



A szemléletváltáshoz pedig figyelem, megvalósítás és összefogás kell szerinte, mivel "amit 20 évig romboltak, azt nem lehet hamar felépíteni". (hírszerk.)

