Ismét Sepsiszentgyörgyön fog ünnepelni a román nacionalista egyesület

Az Asociația Calea Neamului (Nemzet Útja Egyesület) Sepsiszentgyörgyön tervezi megünnepelni a Nemzeti Himnusz Napját július 29-én, szerdán.



A Facebookon közzétett bejegyzés szerint az eseményre a város központjában található Mihai Viteazul szobornál kerül sor, ahonnan a résztvevők a város hősi temetőjéhez vonulnak majd át. A szervezők egy „óriási meglepetést” ís ígérnek.







Az úzvölgyi eseményeknél is oroszlánrészt vállaló egyesület legutóbb éppen Trianon Napját ünnepelte Kovászna megye központjában, de a szervezethez és vezetőjéhez olyan nyilvánvalóan magyarellenes esetek is köthetőek mint a Budapest elfoglalásáról történő megemlékezés 2019-ben.







Július 29-e a román himnusz napja. 1848-ban, ezen a napon döntöttek arról is, hogy a 'Deşteaptă-te Române!' kezdetű dal legyen minden román himnusza.



Az ország története során Románia himnusza volt a 'Trăiască regele', 'Zdrobite cătuşe', 'Te slăvim, Românie!', 'Pe-al nostru steag e scris Unire', 'Trei culori', a '89-es forradalom után pedig a 'Deşteaptă-te române!'.



A szöveget Andrei Mureșanu írta 1848-ban, a havasalföldi forradalom idején, először Brassóban adták elő. A szöveg a szabadságról meg a hazafiságról szól, ahogy a himnuszoktól elvárható, hangneme pedig inkább a Marseillaise lelkesítő forradalmi indulójához hasonlít.



A kommunista diktatúra kétszer is lecserélte a himnuszt, először 1953-ban, majd 1977-ben Ceaușescu uralma alatt. A 'Deşteaptă-te române!' (Ébredj, román) az 1989-es forradalom után lett hivatalos himnusz az addig énekelt 'Trei culori' (Három szín) helyett. (hírszerk.)



