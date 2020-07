Senki nem tudja, miért esett kómába és halt meg szülés után egy bukaresti nő, a férj perelni készül

Május 19-én szállították be a 35 éves E.I.-t a fővárosi Dr. Panait Sârbu klinikai kórház szülészeti osztályára, hogy életet adjon harmadik gyermekének.



A nőn császármetszést hajtottak végre, viszont a műtét következtében problémák merültek fel, a nő rengeteg vért vesztett és szívmegállás is bekövetkezett. Az orvosok 45 percen keresztül próbálkoztak, hogy visszahozzák az életbe, ami sikerült is, viszont a páciens kómába került, majd 2 hónappal és 8 nappal később, július 26-án meghalt.



A kislány teljesen egészségesen jött a világra, édesanyát azonban május 21-én átszállították a fővárosi egyetemi kórház intenzív osztályára, de a férjének nem engedték meg, hogy láthassa feleségét, és a szülés közben felmerülő komplikációkról is mindenki hallgatott.



A férj beszámolója szerint feleségét május 19-én látta utoljára, amikor elkísérte a szülészetre. Elmondása szerint őt május 21-én hívták fel, hogy egészséges kislánya született, viszont a felesége kómába esett, de arról senki nem volt hajlandó beszámolni neki, hogy milyen komplikációk léptek fel a szülés következtében, és mi idézhette elő ezt az állapotot a nőnél.



Elmondása szerint hiába telefonált nem kapta meg azoknak az orvosoknak és ápolóknak a nevét, akik jelen voltak a szülésnél, csak azt közölték vele, hogy a járvány miatt nem látogathatja meg az akkor még kómában fekvő feleségét.



Dr. Marcel Ovidiu Moisa, a kórház vezetője azt nyilatkozta a Libertateának, hogy a nő állapota előttük is rejtély, és „fogalma sincs, mi történhetett”. Állítása szerint beszélt a császármetszést végző orvossal, de az sem tud semmit, egyébként pedig ők is „csak emberek és nem robotok”.



A helyzetet tovább bonyolította, hogy a kórház a férfinak semmilyen hivatalos dokumentumot nem volt hajlandó kiállítani arról, hogy a felesége kómában volt, így a férjnek veszélybe került a munkahelye is, mivel ott nem tudta igazolni, hogy a felesége állapota miatt kell otthon maradnia vigyáznia a gyermekekre.



Dr. Moisa állítása szerint azért nem adhattak igazolást erről a férjnek, mert a nő a kórházba kerülésekor nem engedélyezte, hogy a személyes adatait kiadják másoknak, márpedig ez a törvény, és ezt akkor sem szeghetik meg, ha tisztában vannak azzal, hogy az illető a nő férje.



Az újszülöttet a férj már hazavitte a kórházból, édesanyjuk halála után pedig egyedül neveli két beteg testvérével együtt. A férj a lapnak elmondta: mindenáron ki akarja deríteni, hogy mit történt a feleségével, ezért ügyvédet fogad és bepereli a kórházakat.



