Elkezdődött: a szabadban is kötelező lesz a maszk viselése egy romániai megyében

Az Argeș megyei sürgősségi bizottság szerdán bejelentette, hogy a megye minden öt évesnél idősebb lakójának kötelező lesz a maszk viselése a zárt terekben és minden olyan szabadtéren is, ahol az ott tartózkodók száma meghaladja a kettőnél több főt. Az intézkedés szerda reggeltől lép érvénybe.



Emanuel Soare megyei prefektus a sürgősségi bizottság ülését követően közölte, hogy a megyében az összes eseményt - legyen az esküvő, keresztelő vagy más rendezvény - hétköznapokon csupán este 10 óráig engedélyezik, míg hétvégén este 11-ig.



A prefektus a fent említett kötelező maszkviselési szabályokon túlmenően közölte azt is, hogy mindenki, aki ezeket az intézkedéseket nem tartja be, pénzbírságra, illetve 14 napos elkülönítésre számíthat.



Soare kifejezte abbeli aggodalmát is, hogy a megyében az elmúlt időszakban nagyon elkezdett növekedni a fertőzöttek száma, az elmúlt két hétben ugyanis 1.424 új esetet regisztráltak Argeș megyében. (G4Media.ro/hírszerk.)

