A Sanitas 55-85 százalékos bérpótlékot kér azoknak, akik koronavírusos pácienseket kezelnek

A Sanitas Szakszervezeti Szövetség 55-85 százalékos bérpótlékot kér azoknak az egészségügyi alkalmazottaknak, akik Covid-19-es pácienseket kezelnek. A Sanitas vezetősége kedden találkozott Nelu Tătaru egészségügyi miniszterrel. A találkozón részt vett Ludovic Orban miniszterelnök is. A bérpótlék járna az összes olyan alkalmazottnak, akik koronavírus-fertőzött betegekkel jönnek kapcsolatba: orvosok, asszisztensek, a mentőszolgálat tagjai, a közegészségügyi igazgatóságok munkatársai. A szakszervezet ugyanakkor kérte, hogy hirdessenek országos szintű járványt. Követeléslistájukon szerepel továbbá a megfelelő minőségű és mennyiségű védőfelszerelés biztosítása és a munkaprogram csökkentése. Minden intézkedésnél figyelembe kell venni azt, hogy a személyzet órákon keresztül, rendkívül nehéz körülmények között, védőfelszerelésben dolgozik - szögezi le a szakszervezet. A szakszervezeti vezetők követelték, hogy különítsenek el pénzt a 2500 lejes kockázati pótlékra vonatkozó, 2020/82-es törvény életbeültetésére. Kérték továbbá, hogy az egészségügyi dolgozóknak 2020-ra is biztosítsanak utazási csekket, emeljék a béreket a 2022-ben előirányzott szintre, és minden pótlékot a jelenlegi alapfizetéshez viszonyítsanak. ( agerpres )

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 23 Rohanunk egy újabb karantén felé. 28 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 316 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 32 Egyértelmű: több teszt, több eset. 47 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 55 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 257 Nem hiszek a járványban. 62 Nem hiszek a vírusban. 10 Fogalmam sincs. 12