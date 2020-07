Akár 6 év börtönt is kaphatnak azok, akik megszegik a távoltartási végzést

A képviselőház kedden egyhangúlag elfogadta azt a törvénymódosítást, miszerint 6 hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetéssel lehet sújtani azokat a személyeket, akik megszegik a hatóságok által kiadott távoltartási végzést- írja a G4Media.ro . A törvényterveztet Mihaela Huncă, Gabriela Podaşcă és Oana Vlăducă , a Pro Románia politikusai dolgozták ki. A törvénymódosítás a 217/2003-as törvényt egészíti ki, ezzel pedig tovább erősíti az állam azon törekvését, hogy szigorítsa a családon belüli erőszak megelőzését, továbbá jogi segítséget nyújtson az áldozatoknak, és szigorítsa az ilyen jellegű cselekményekért kiróható büntetéseket. Az elfogadott törvény értelmében az államnak kötelessége ügyvédi segítségnyújtást biztosítani azon személyeknek, akik ilyen jellegű bűncselekmények áldozatául estek. A javaslatot korábban a szenátus már elfogadta, a képviselőház most döntőfórumként határozott az ügyben. (G4Media.ro/hírszerk.)

