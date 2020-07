Apja autójában, holtan találták meg az eltűnt kolozsvári kisfiút

A rendőrség megtalálta kedd reggel annak a 8 éves kolozsvári kisfiúnak a holttestét, akinek az eltűnéséről édesanyja értesítette a hatóságokat. A gyerek apjának, aki utoljára magával vitte, nyoma veszett. Az Antena 3 információi szerint a kisfiú holttestét az édesapja autójában találták meg a Kolozs megyei Oláhléta környékén. A kisfiú apját továbbra is keresik a hatóságok, gyilkosság vagy gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében folyik a nyomozás. Mihaela Sfîriac rendőrségi szóvivő azt közölte a sajtóval, hogy a kisfiú mellkasán szúrt sebbel találták meg a hatóságok, feltehetőleg az okozta a halálát. A kisfiú július 25-én késő este édesapjával távozott Fenesről, azóta nem látták őket és nem is tudtak kapcsolatba lépni velük. A családtagok szerint az apa azt mondta, hogy a Tordai-hasadékhoz mennek. ( actualdecj.ro/hírszerk.)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 24 Rohanunk egy újabb karantén felé. 29 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 328 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 33 Egyértelmű: több teszt, több eset. 49 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 57 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 264 Nem hiszek a járványban. 62 Nem hiszek a vírusban. 10 Fogalmam sincs. 12