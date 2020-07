A magániskolák tanulóinak is járna az ingyenes tömegközlekedés

A képviselőház által kedden elfogadott törvénytervezet értemében ingyenesen utazhatnak a közszállítási eszközökön a magániskolákba járó tanulók is. A tervezet szerint a magán oktatási intézmények diákjai is ingyen közlekedhetnének a helyi, illetve távolsági tömegközlekedési eszközökön, buszokon, vonatokon. Az ügyben első megkeresett házként döntött a képviselőház, a törvénytervezet a szenátushoz kerül. ( agerpres )

