Eörsi nem tarthatott előadást a kolozsvári Sapientián - az EMI megakadályozta

Eörsi emiatt nem mehetett be abba a terembe, ahol a hallgatóság várta. Az útelzárókat Eckstein-Kovács Péter szabadelvű RMDSZ-szenátor próbálta meggyőzni arról, hogy engedjék be a magyarországi politikust, akit már egy, körülbelül 20-25 fős hallgatóság várt, de sikertelenül. Egy alkalommal Eörsi maga is megpróbált utat törni, de nem volt esélye.



Körülbelül tízpercnyi szóváltás után Eckstein-Kovács az előadás helyszínéül felajánlotta közeli szenátori irodáját, ahova meghívta a tüntetőket is – akik azonban nem éltek a lehetőséggel, és néhány perccel a liberális politikusok távozása után elhagyták a Sapientia-EMTE épületét.





Kik szervezték?

Az akcióban elsősorban fiatalok vettek részt. Bár a helyszínen mindenki azt mondta, spontán véleménynyilvánításról van szó – nagyon zokon vették, amikor megpróbáltuk megtudni, ki áll az egész hátterében – világos volt, hogy médiarelevánsnak tervezett, jól szervezett megnyilvánulásról van szó. Az akciót később aznevű, ahez közelálló szervezet vállalta.Az előadás előtt egyébként(MVSZ) szórólapokat osztogatott a teremben ülőknek. A szórólapon, amelynek nincs aláírója, Bocskai István végrendeletéből való részlet és a következő szöveg állt:

Vitatott nyilatkozatok

A teremben ülők egy másik szórólapot is kaphattak, amelyet"kolozsvári magyar" írt alá. Ebben számon kéri Eörsi Mátyás státustörvény-ellenességét, illetve a (szórólapon megjelent formában legalábbis) valóban a magyarellenesség határát súroló, a 168 Órában megjelenő állítólagos nyilatkozatát.Az idézettel kapcsolatban, amely szerint a magyarországi politikus a székelyföldi területi autonómia kapcsán kijelentette:, Eörsi azt nyilatkozta, hogy amennyiben az inkriminált szövegrész tényleg megjelent a 168 órában, akkor az nem egyezik azzal, amit gondol. "Meg fogom találni annak módját, hogy korrigáljam" – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Eörsi.

Bekiabálások

Annak ellenére, hogy az akción főleg fiatalok vettek részt, a hangnemet az idősebbek határozták meg. A bekiabálások között több, meglehetősen offenzív is volt, idézünk:Ezek kiragadott példák, hitelesebb hangulatképet kap, aki meghallgatja a következő, a helyszínen készült hangfelvételeket.

Mi volt Eörsi célja ezzel a látogatással?

Hivatalosan a liberális delegáció az RMDSZ szabadelvű frakciójának meghívására látogatott Kolozsvárra. Az út során Markó Béla szövetségi elnökkel és Takács Csaba ügyvezető elnökkel is találkoznak, illetve vasárnap Nagyváradon Bíró Rozália nagyváradi alpolgármesterrel.Eörsi a második olyan kormánypárti politikus, aki nyilvános találkozókat is szervez erdélyi látogatásán. A politikus pénteken a Babes-Bolyai Tudományegyetemen tartott előadást, ahol néhány fegyelmezetlenebb magánvélemény kinyilvánításán kívül nem volt különösebb incidens. Eörsi lapunkkal közölte, különösnek tartja, hogy azt az előadását igyekeztek megakadályozni, amely Kolozsvár és az EU-integráció tematikájával foglalkozott.

Felvezető kör?

Vannak, akik Eörsi látogatását a tervezett Gyurcsány-látogatás próbájának tekintik, a valószínűbb mégis az, hogy Eörsi megpróbálta árnyalni az MSZP-s és az SzDSz-es NEM közötti különbséget: "Mi, az SzDSz elsősorban arról beszéltünk, hogy az, ahogy ez a probléma fel lett vetve, újabb megosztást szülhet, amivel nem szabad játszani.Mi a helyzetet az EU-integráció felöl közelítettük meg, mert szerintünk ez a megoldás a Trianon-traumára. A dologgal az a baj, hogy nem a határon túli magyarokról szól, hanem magyarországi belpolitikáról, egyszerűen arról, hogy a Fidesz kihívta a kormányt. Meg tudom érteni a romániai magyarok érzelmeit, de azért vagyok itt, mert liberális politikusként úgy tartom, mindenkinek fontos a véleménye."

Populista volt a szaocialista kampány

Arra a kérdésünkre, hogy miként értékeli az incidenst, Eörsi Mátyás azt válaszolta: "Tulajdonképpen ügyesek voltak, ki tudták használni a média jelenlétét. Elhiszem, hogy a romániai magyarok többsége osztja a véleményüket, de azt is tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik nem."A új helyszínen megtartott előadáson Eörsi populistának nevezte az MSZPre buzdító kampányát, de előadásában bírálta a Fidesz politikáját is, mert szerinte "mindenki Patrubányt okolja, pedig Orbán Viktor adott súlyt az általa nemzetbiztonsági veszélynek nevezett Patrubány kezdeményezésének az által, hogy melléállt". Eörsi az SZDSZ-t is bírálta: "Kuncze Gábor politikai üzenete ebben a kérdésben nem volt elég erős".Eörsi aszámára úgy értékelte, ez az incidens fontos volt, mert árnyalta azt a képet, amit egy szigorúan protokolláris látogatás szolgáltatott volna a magyarországi politikusok számára. Némi öniróniával hozzátette: