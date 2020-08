40 Hargita megyei településen indul az Erdélyi Magyar Szövetség

Mezei János, a Hargita Megyei Tanács elnökségére pályázó jelölt a csíkszeredai Szabadság téren mutatta be a szeptember 27-ei választásokra készülő tanácsosi csapatát. A Magyar Polgári Párt elnöke az államalapítás ünnepét felelevenítve úgy fogalmazott, nehéz időkben nehéz döntéseket kell meghoznunk, de az EMSZ csapata céltudatos és határozott.



„Látjuk, hogy feldarabolva kevesebbek vagyunk” – indokolta Mezei János a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt alkotta közös listát. Mezei elmondta, az EMSZ Hargita megyében 40 településen 24 polgármester- és 507 tanácsosjelölttel indul a szeptember 27-ei önkormányzati választásokon.



Az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke köszönetet mondott a Hargita megyeieknek, akik aláírásukkal támogatták a jelöltlistát. „Non recuso laborem – nem mondunk le a munkáról a jelmondata Márton Áron püspöknek, amit a csapatom is felvállal” – üzente az elnök a csíkszeredai Márton Áron-szoborcsoport mellől. A sajtóeseményen felszólalt több szakterületet képviselő tanácsos-jelölt is.



Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, a tanácsosi lista második szereplője elmondta, az önkormányzatiság megerősítése fontos lehetőség a politikai önrendelkezéshez vezető úton. „Azt szeretném, ha Hargita Megye Tanácsa nem mint állam az államban működne, hanem partnerségben a megyei önkormányzatokkal dolgozna, szolgáltatója és kiszolgálója lenne azoknak” – mutatott rá Sándor Krisztina, aki a homoródalmási önkormányzat képviselője.



Márton Róbert, csíkkarcfalvi mezőgazdasági vállalkozó rávilágított, megyeszerte súlyos hiányosságokat tapasztal a gazdálkodásban, ezért az ágazatból megélőket szakmai szervezetek révén karolná fel. „Tudom, hogy a mindennapi kenyeret hogyan kell letenni az asztalra, és meg is dolgozok ezért” – tette hozzá Márton.



János Levente, csíkmadarasi erdészeti vezető elmondta, a megye harmadát erdő borítja, ezért fontos szerepet játszik az erdőgazdálkodás a helyiek életében. „Azt tapasztalom, hogy a megyei döntéshozó testületekben olyan emberek ülnek, akik esetleg kirándulni járnak az erdőbe” – emelte ki az erdőmérnök. János Levente egyrészt a piaci válság ellensúlyozására szeretné érdekvédelmi szervezetbe fogni az erdőtulajdonosokat, másrészt erdei iskolák, tanösvények, kilátók fejlesztésével karolná fel a turizmust. (közlemény)

