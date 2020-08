Emlékházzá válik Doina Cornea egykori kolozsvári otthona

Élni szeretne Kolozsvár önkormányzata az elővásárlási jogával Doina Cornea egykori, Tinódi/Alba Iulia utcai háza esetében – erről döntött augusztus 20-i ülésén a tanácsosi testület. A műemléképületben emlékházat tervez kialakítani és a Tinódi utcát is átnevezi Kolozsvár önkormányzata az antikommunista ellenálló tiszteletére. A 105 négyzetméteres, négyszobás ingatlant és a 349 négyzetméteres telket 350 ezer euróért tervezi megvásárolni a leszármazottaktól a városvezetés. "A házban kialakítandó tárlattal nemcsak tiszteletünket rójuk le Doina Cornea emléke előtt, hanem emlékeztetővel szolgálunk azok számára, akik megélték azokat a sötét időket, illetve tanulsággal azoknak, akik a 89-es fordulat után születtek, vagy túl fiatalok voltak ahhoz, hogy emlékezzenek. Az üzenetünk egyértelmű: a demokrácia nem magától értetődő, a demokráciáért minden nap meg kell küzdenünk, minden nap fel kell lépnünk azok ellen, akik ki akarják azt kezdeni. Az emlékház egyben egy figyelmeztetés: tennünk kell azért, hogy a '89 előtti korszak soha többé ne ismétlődhessen meg" – jelentette ki Oláh Emese , Kolozsvár alpolgármestere. (közlemény) Kiemelt kép: Csomafáy Ferenc/Azopan Fotóarchívum

