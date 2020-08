Törölték Kolozsváron a diszkriminatív előírásokat a szociálislakás-szabályzatból

Törölte a kolozsvári önkormányzat a diszkriminatív előírásokat a szociálislakás-szabályzatból, és a lakásokat is új pontozási rendszer alapján osztja ki. Ezentúl azok a személyek is kaphatnak szociális lakást, akik informális lakásban élnek, vagy akik gyermekkorukban olyan lakásban laktak, amelyet szüleik jogtalanul foglaltak el. Emellett a korábbi pontozási kritériumrendszerből törölte az önkormányzat a tanulmányokra vonatkozó fejezetet, amely révén 40 vagy 45 pontos előnyt szerezhettek a felsőfokú tanulmányokkal vagy doktori címmel rendelkező személyek. A tanulmányok magas pontozása a sokszor mélyszegénységben élő, társadalmilag kirekesztett személyeket, családokat behozhatatlan hátrányba taszította a szociális lakás megpályázása során. A módosítást egy bírósági döntés nyomán az önkormányzat szociális lakásalap bizottsága dolgozta ki Oláh Emese alpolgármester elnök koordinációjával. (közlemény)

