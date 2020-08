Nem nő a szemétdíj, új villamosok és kész parkolóház: csupa jó hír Kolozsváron

Nem emelkedik a szemétszállítási díj a kolozsvári lakosok számára. Az önkormányzat átvállalja annak az összegnek a kifizetését, amellyel megnövekedett a hulladéktárolási, és a mechanikai-biológiai hulladékkezelési díj a Kolozs Megyei Integrált Hulladéklerakó részleges megnyitása következtében. Az ideiglenes szeméttároló feltelése miatt mostantól az Integrált Hulladéklerakóban helyezik el a kolozsváriaktól begyűtött hulladékot a szemétszállító vállalatok. Az új, korszerű szemétfeldolgozásra, kezelésre és raktározásra alkalmas Integrált Hulladéklerakó csak részlegesen készült el, a Kolozs Megyei Tanácshoz tartozó létesítményt a tervek szerint jövőre fejezik be. A hulladékfeldolgozás egyelőre nem zajlik költséghatékony módon: jelenleg tonnánként 257,36 lejes díj fejében rakható le a begyűjtött hulladék a szemétfeldolgozó technológiák teljeskörű kiépüléséig. Ehhez képest az ideiglenes szemétlerakóban 91 lej volt ez a költség. A szemétkezelési többletköltséget Kolozsvár önkormányzata átvállalja, így a kolozsváriak továbbra is 10,93 lejt fizetnek havonta a szolgáltatásért. Az önkormányzat a tanácsülés napján talált megoldást a többletköltség átvállalására, eredetileg 32%-kal, azaz 14,43 lejre nőtt volna a lakosság által havonta kifizetendő szemétszállítási díj.



Kiegészítő támogatást kapnak az iskolák, hogy a koronavírus-járvány alatt is biztonságban kezdhessék el az új tanévet. Augusztus 20-i, csütörtöki ülésén a kolozsvári helyi tanács 86,8 millió lejt csoportosított át az iskolák számára. A tanintézmények fertőtlenítőszereket, védőfelszerelést és egyéb szükséges eszközöket vásárolhatnak az összegből.



Négy új villamost adott át Kolozsvár önkormányzata a Kolozsvári Tömegszállítási Vállalatnak. A 14 éves futamidejű villamosok vételára egyenként 9,2 millió lej.



Átvette a Kalányos/Primăverii utca 20. szám alatt épült parkolóházat Kolozsvár önkormányzata. A 31,8 millió lej értékű épület 1542 alapterületű és 376 parkolóhellyel rendelkezik, ezekből 16 parkolóhely a fogyatékkal élők számára van fenntartva. „Ezek az emeletes parkolóházak többnyire helyettesíteni fogják az elavult, nagy felületet elfoglaló bádoggarázsokat. Ezek elbontása következtében felszabaduló területeket zöldövezetekké alakítjuk, amelyeket a lakók kikapcsolódásra és feltöltődésre használhatnak” – mondta Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármester. Hozzátette, az önkormányzat a közeljövőben további két parkolóházat bocsát a kolozsváriak rendelkezésére. (közlemény)

