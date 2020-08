Johannis kihirdette a törvényt, amely szerint online is folyhat az iskolai és az egyetemi oktatás

Kihirdette csütörtökön Klaus Johannis államfő azt a törvényt, amely szerint szükség- és ostromállapot ideje alatt online is folyhat az iskolai és az egyetemi oktatás.



Az Ecaterina Andronescu szociáldemokrata szenátor által benyújtott javaslatot július 27-én fogadta el döntő házként a szenátus. A javaslatot 102-en támogatták szavazatukkal, 26-an ellene szavaztak.



Andronescu a plénum előtt kifejtette: a törvénytervezet az oktatási törvényt egészíti ki, és megteremti a lehetőséget a tanulásra szükségállapot vagy ostromállapot idejére is. A tanuláshoz való jog ugyanis az alkotmány által garantált, alapvető jog.



A szenátor elmondta, az idei rendkívüli helyzetben nem volt törvényi biztosítéka a tanuláshoz való alapvető jog gyakorlásának. Ezt a hiányt pótolják most a törvény kiegészítésével.



A javaslatot korábban a képviselőház elutasította. (agerpres)

