Orban: ez a bizalmatlansági indítvány hazugságok gyűjteménye

"Manipulatívnak" nevezte Ludovic Orban miniszterelnök a Szociáldemokrata Párt (PSD) által benyújtott bizalmatlansági indítványt, amely véleménye szerint nem egyéb, mint "hazugságok gyűjteménye". A kormányfő szerint az indítványba foglalt "közönséges hazugságokat", minden statisztikai adat cáfolja. Példának az általuk állítólag generált egymillió munkanélkülit hozta fel, holott - állítja Orban - augusztus 1-jén, országos szinten, 7400 személlyel nagyobb volt a foglalkoztatottak száma, mint idén év elején. Szerinte "csúsztatás", hogy a júniusi átlagfizetést a tavaly decemberihez hasonlítják, amikor "mindenki tudja", hogy akkor adják a legmagasabb béreket. Ha az idén júniusi nettó béreket a 2019 júniusihoz hasonlították volna, akkor azt látnánk, hogy idén mintegy 150 lejjel nagyobbak voltak, mint tavaly, amikor nem is volt válság - mutatott rá Orban. A kormányfő cáfolta, hogy nem megfelelően használták volna a pénzeket a nagy beruházások országos programjában, és hazugságnak nevezte, hogy csak nyolc napig lett volna törvénykezési űr a kötelező karantén esetében, az ő számítása szerint ez a periódus 21 napra terjedt ki. Orban "politikai kalandorságnak" nevezte, hogy az ország jelenlegi helyzetében, a választások előtt, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen. ( agerpres )

