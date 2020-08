Közel 48 ezren iratkoztak be az őszi érettségire

Csaknem 48 ezren iratkoztak be a hétfőn kezdődő őszi érettségi vizsgára - közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.



A szaktárca közleménye szerint több mint 24.900-an az idén végezték tanulmányaikat, mintegy 17.800-an vannak azok, akik korábbi évfolyamok végzősei.



Az oktatási miniszter erre vonatkozó rendelete szerint az őszi érettségi vizsga augusztus 24-e és szeptember 5-e között zajlik.



A jóváhagyott menetrend szerint augusztus 24-én román nyelv és irodalomból, 25-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 26-án a szaknak megfelelő választott tantárgyból, 27-én pedig anyanyelvből írásbeliznek a végzősök.



A nyelvi és digitális kompetenciák felmérésére ezúttal sem szerveznek szóbeli vizsgát, hanem elismerik a tanulók év közben kapott jegyeit, ahogy az a nyári érettségin is történt. Ez a folyamat augusztus 28-án, 31-én és szeptember 1-jén zajlik majd.



A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően érkezéskor a tanároknak és diákoknak egyaránt megmérik a testhőmérsékletét. Ahhoz, hogy bemehessenek a terembe, testhőmérsékletük nem haladhatja meg a 37,3 Celsius-fokot. Minden vizsgáztatóközpont biztosít maszkokat és kézfertőtlenítőt a diákok számára, a bejáratoknál fertőtlenítő szőnyeget helyeznek el. A padlót, asztalokat, székeket, kilincseket is fertőtleníteni kell, a termekben pedig úgy kell elhelyezni a padokat, hogy a tanulók között legyen 2 méter távolság.



A vizsgázóknak három óra áll a rendelkezésükre a tételek kidolgozására. Kizárólag kékkel író tollat vagy golyóstollat, az ábrák, rajzok elkészítéséhez pedig ceruzát használhatnak. Semmiféle, számolásra alkalmas eszköz nem lehet náluk, és csak a teremben kiosztott papírt használhatják.



Minden termet kamerákkal látnak el, a vizsgázóknak tilos kommunikálniuk egymás között, és sem kézikönyveket, szótárakat, jegyzeteket, sem pedig mobiltelefonokat vagy más kommunikációs eszközöket nem szabad a terembe vinniük, illetve használniuk. Azokat, akiknél ilyeneket találnak, kizárják az érettségiről, függetlenül attól, hogy használták-e a náluk talált segédeszközt vagy sem - figyelmeztet minisztérium. A kizárt diákok nem vehetnek részt a következő két vizsgaszesszión.



Az írásbeli vizsgák eredményeit szeptember 2-án 12 óráig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap 14 és 20 óra között lehet benyújtani, elektronikus úton is. Az eredményeket - akárcsak a nyári érettségin - ezúttal is név nélkül közlik.



Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket szeptember 5-én ismertetik.



A sikeres vizsga feltétele a 6-os átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból.



Az idei érettségi nyári kiírásán a végzősök 64,5 százalékának sikerült a vizsgája. (agerpres)

