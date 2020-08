Koronavírus pénteken: stabilan magas az új fertőzöttek száma

Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) pénteki közleménye szerint az elmúlt 24 órában 1392 új koronavírusos esetet regisztráltak a hatóságok, így az országban a járvány kezdete óta már 74.963-en kapták már el a kórt. Romániában az elmúlt egy napban 25 363 koronavírus-tesznek lett meg az eredménye. Az új eseteket leszámítva 766 személynek lett pozitív a megismételt tesztje az elmúlt 24 órában. Péntekig 34 523 személyt nyilvánítottak gyógyultnak a hatóságok, 8991 személy pedig 10 nap elteltével sem produkálta a betegség tüneteit, így őket is hazaengedték a kórházból. A betegség miatt az elmúlt egy napban 42 ember vesztette életét, így a járvány kezdete óta már 3196-an haltak meg az országban a fertőzés következtében. Romániában jelenleg 497 fertőzött személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Az elmúlt 24 órában leginkább Bukarestben (214), Prahova (112), Bákó (79), Bihar (69) és Iași (56) megyékben nőtt leginkább a fertőzöttek száma. Jelentős volt a növekedés azonban a székely megyékben is: Kovászna megyében 26, Hargita megyében 3, Maros megyében 16 új beteget találtak. Az északi régióban Kolozs megyében 43-al, Szatmár megyében 9-el, Szilágy megyében szintén 9-el nőtt a szám. (hírszerk.)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 54 Rohanunk egy újabb karantén felé. 63 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 1005 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 82 Egyértelmű: több teszt, több eset. 99 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 109 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 508 Nem hiszek a járványban. 233 Nem hiszek a vírusban. 27 Fogalmam sincs. 30