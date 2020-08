Kedden tudhatjuk meg, mikor szavaznak az Orban-kormány menesztéséről

Valószínűleg kedden jelentik be, hogy mikor szavaznak a bizalmatlansági indítványról - közölte pénteken, a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos végrehajtó bizottságának ülését követően, Lucian Romaşcanu, a PSD szóvivője.



Romaşcanu azzal indokolta a halasztást, hogy a döntést a PSD szombatra tervezett, rendkívüli kongresszusán megválasztott vezetőtestület hozza meg.



A szóvivő elmondta azt is, hogy a párt jogászai elemezik a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alkotmánybírósági óvását a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban, de úgy véli: a két procedúra egymástól függetlenül zajlik, és bármit is dönt az alkotmánybíróság, az csak a jövőre lesz érvényes.



Véleménye szerint 'a kormány megbukik', ezt nem befolyásolja az a körülmény, hogy három képviselő kilépett a szociáldemokrata frakcióból.



A sajtóban megjelent információk szerint Daniel Breaz volt művelődési miniszter kilépett a PSD-ből, Luminiţa Jivan és Marilena Meiroşu pedig átült a PNL-hez.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!