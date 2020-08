PSD-kongresszus: Ciolacu zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben

Megkezdődött a Szociáldemokrata Párt (PSD) újjáépítése, ma döntünk a romániai szociáldemokrácia jövőjéről - hangoztatta felszólalásában a párt szombati rendkívüli, 90 százalékban online zajló kongresszusán Marcel Ciolacu ügyvivő elnök, aki ennek nyomatékosításaként a beszédében olyan hangzatos kijelentéseket is tett, hogy zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és végig igyekezett a határozottan megkülönböztetni magát a Liviu Dragnea jelentette PSD-től.





Online kongresszus

Marcel Ciolacu

"A PSD továbbra is megvédi nagyszüleinket, a kiszolgáltatott személyeket, anyáinkat és gyermekeinket, valamint az útjuk kezdetén álló fiatalokat"- mondta felszólalásában Ciolacu. Hangsúlyozta, hogy "igazságosságot nem a pártban, nem a televízióban, nem az elnöki palotában, hanem a tárgyalóteremben kell szolgáltatni"."Az igazságügyi reformot a szakembereknek, a bíráknak és az ügyészeknek, az Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak (CSM), a szakmai szervezeteknek kell végrehajtaniuk. És szakítanunk kell a múlttal! (...) Ma eltökélt szándékunkban áll, hogy a múlt hibáit hátrahagyjuk. Ma döntünk a romániai szociáldemokrácia jövőjéről! Megkezdődött a PSD újjáépítése"- jelentette ki a PSD ügyvivője.Ciolacu utalt a párt korszerűsítésére, az európai szociáldemokrata családdal való együttműködés fejlesztésére, zéró toleranciát követelt a korrupcióval és a visszaélésekkel szemben, és hangsúlyozta a becsületes, hozzáértő emberek támogatásának szükségességét."A PSD mindig az apukákra támaszkodott, de ez nem hozott semmi jót a pártnak. Az apukák ideje lejárt. Én modern, csapatember vagyok" - jelentette ki a párt elnöki pozíciójára pályázó Ciolacu, aki beszédében természetesen beszólt a PNL-nek ésállamfőnek is. Állítása szerint büszkének kell lenniük arra a pártban, hogy összezártak Klaus Johannis államfővel szemben, aki egy olyan koalíció élén állt, amelynek a "PSD eltüntetése' volt egyetlen célja."Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ellenállt ennek a hatalmas nyomásnak. Köszönöm, hogy az egészségügyi válság kapcsán úgy döntöttek, hogy nem demagóg politikát folytatnak, hanem szolidaritási politikát alakítanak ki az emberek egészsége védelmének érdekében"- mondta Ciolacu. Meglátása szerint "minden jobboldali kormány rosszat tett Romániának", de az elmúlt kilenc hónapban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormánya "valamennyin túltett"."Ez a kormány három generációra eladósította az országot. A PNL és Johannis másodpercenként ezer eurót kölcsönöz, de a románokhoz, a román vállalatokhoz egyetlen lej sem érkezett meg ebből. A számvevőszék jelentése és az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vizsgálatai egyértelműen bizonyítják az általános PNL-rablást. A pandémiában is ezt tették. Eddig! A kormánynak, amely szétlopja és elpusztítja a gazdaságot, mennie kell! A kormánynak, amely alvilági figurákat és pedofilokat védelmez, mennie kell! Az olyan kormánynak, amely megsérti az ország törvényeit és nem emeli a juttatásokat, a béreket és a nyugdíjakat, mennie kell!" - hangoztatta a PSD ügyvivője.A PSD online kongresszusán Ciolacu után felszólalt még Gabriela Firea, Paul Stănescu, Olguța Vasilescu, majd módosították a párt alapszabályzatát. A módosításokat 1376-an támogatták, 42-en ellene szavaztak egy küldött tartózkodott. Eszerint a testület a pártot irányító Országos Végrehajtó Bizottság nevét Országos Politikai Tanácsra változtatta.A módosított statútum szerint sz Országos Politikai Tanács az Országos Állandó Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjaiból, a megyei és kerületi szervezetek elnökeiből, a bukaresti elnökből, a diaszpóra elnökéből, a Moldovai Köztársaság PSD elnökéből, a megyei tanácsok elnökeiből, a megyeszékhelyi polgármesterekből, a bukaresti főpolgármesterből és kerületi polgármesterekből, és a Szociáldemokrata Tanulmányok Intézetének elnökéből tevődik össze. Egy másik módosítás előírja, hogy a PSD Országos Tanácsának elnökét a kongresszus választja meg.