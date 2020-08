Orban: Megduplázzuk a gyerekpénzt, csak nem most, hanem...

A kormány most készíti elő az indoklást, hogy megtámadja az alkotmánybíróságon a gyermeknevelési támogatás megduplázásáról szóló törvényt – jelentette be vasárnap Ludovic Orban miniszterelnök.



Kifejtette: megtartják a törvény értelmét, azaz megduplázzák a gyermekpénzt, de nem egyszerre, hanem több lépésben, aszerint hogy mire ad lehetőséget a gazdaság állása.



Azt állította: a liberális párt az egyetlen olyan párt, amely „érzékeny” erre a témára, hisz 2008-ban, 2015-ben és 2019-ben is ők emelték a gyermekpénzt.



A képviselőház döntő házként elutasította szerdán a 2020/123-as kormányrendeletet, amely megduplázás helyett öt egymást követő félévben, 20-20 százalékkal emelte volna a gyermekpénzt. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!