Medvét láttak Csíkszereda központi parkjának környékén

A RO-ALERT rendszeren riasztották a csíkszeredai lakosságot, hogy hétfőre virradóan egy medvét láttak a város központi parkjának környékén - tájékoztat a Hargita megyei csendőrség.



Az állat jelenlétére egy férfi hívta fel a hatóságok figyelmét a 112-es egységes segélyhívószámon.



A helyszínre vonuló csendőrök már nem találták ott a medvét.



Vasárnapra virradóan kilőtték azt a medvét, amely egy nap alatt kétszer tört be a csíkszeredai Márton Áron Kollégium udvarára.



Az állat kilövéséhez hozzájárult a környezetvédelmi minisztérium is.



A medve, amelyet szombatra virradóan a Márton Áron Kollégium udvaráról kergettek vissza a Kissomlyó-hegyre, szombaton este előbb a Hunyadi János utcában tűnt fel, majd miután onnan elzavarták, fél óra elteltével ismét az iskola kertjében jelent meg. A csendőrök onnan is eltávolították, a lakosságot a RO-ALERT rendszeren figyelmeztették a veszélyre.



Az állatot az utóbbi napokban többször látták a csíksomlyói ásványvízforrás környékén és Csíkszentléleken is.



A csendőrség továbbra is azt javasolja a lakosságnak, hogy amennyiben medvét észlelnek, azonnal kérjenek segítséget a 112-es egységes segélyhívószámon, ne próbálják maguk elkergetni az állatot, ne etessék, és ne közelítsék meg fényképkészítés céljából sem.(agerpres)

