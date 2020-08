Ismét a vendéglők megnyitásáról fantáziál a kormány

A múlt héten először csökkent az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, a kormány pedig azt fontolgatja, hogy engedélyezi a vendéglátóhelyek beltéri részeinek megnyitását - jelentette be hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök.



"Most már azt mondhatjuk, megállítottuk a járvány gyorsulását" - állapította meg a kormányfő, arra utalva, hogy a több hónapos növekvő tendencia után most először fordult elő, hogy az előző hetinél kevesebb megbetegedést regisztráltak: míg augusztus 10-16 között 8693, augusztus 17-23 között már csak 8044 új fertőzést diagnosztizáltak az országban.



Bár Klaus Johannis államfő múlt héten még azt mondta, a vendéglők megnyitásáról csak a fertőzések számának jelentős csökkenése esetén lehet szó, az ágazat képviselőinek tüntetése után Ludovic Orban most úgy vélekedett: a nyári turistaidény lejártával, és a hőmérséklet csökkenése közepette mindenképpen megoldást kell találni arra: hogyan lehet biztonságos körülmények között újranyitni a vendéglőket. "A hegyekben hideg van ahhoz, hogy egy teraszon szolgálják fel a reggelit" - magyarázta. (mti)

