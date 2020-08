Soós szerint Marosvásárhelyen a közszállításnak is meg kellene érkeznie a 21. századba

„Legnagyobb problémánk Vásárhelyen a közlekedés. Az állandósult dugók már a gazdaság és a turizmus fejlődését gátolják. Minden nap azt tapasztaljuk, hogy közlekedni nem lehet, a közszállítás kiszámíthatatlan, az autóbuszok a múlt századból valók. A város legforgalmasabb buszmegállóiban is az az érzésünk, hogy időutazásra fizettünk be, majdnem fél évszázaddal repülünk vissza, a ’70-es, ’80-as évek hangulata uralkodik ma is ezeken a helyeken. Ha esik, megázunk, ha süt a Nap, megsülünk – mutatott rá Soós Zoltán egy Kossuth utcai buszmegállóban tartott sajtótájékoztatón, ahol programjának közszállításra vonatkozó intézkedéseit ismertette.





„A közlekedés megszervezése, különösen a közszállítás fejlesztése nem várhat tovább. Három célunk van. Legyen a közszállítás kényelmes, pontos és könnyen hozzáférhető” – mutatott rá a független polgármester-jelölt. Programja hat konkrét intézkedést tartalmaz e célok eléréséhez: új buszok beszerzése, a buszmegállók felújítása, iskolabuszok indítása, buszsávok kialakítása, pontos és követhető menetrend, valamint a digitális jegy bevezetése.A programbemutatónszoftverfejlesztő, mobilitási szakértő kifejtette, hogy Marosvásárhely mobilitás terve fenntartható, fejleszthető kell legyen, ennek alapját pedig a közszállítás kell képezze. Ha ugyanis a lakosság megtapasztalja, hogy tiszta, pontosan érkező autóbuszok vannak a város utcáin, használni fogja, így kevesebb autó fog közlekedni az utakon, ami biztonságosabbá teszi a kerékpározást, a gyalogosok pedig nem benzingőzben kell sétáljanak.„Ma mindenki a dugóban áll. Ám ahhoz, hogy megmozduljon a város, előbb mi kell megmozduljunk, az itteni emberek. Szeptember 27-én az a tét, hogy lesz-e változás vagy sem. Egy helyben topogunk, vagy elindulunk végre” – mondta befejezésül Soós Zoltán.