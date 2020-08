Ismét indul a választáson a polgármesteri hivatalban kiskorúakkal szexelő polgármester

Damian Butnariu, Mogoșești-Siret (Iași megye) polgármestere ismét indul a helyhatósági választásokon, bár korábban ő maga is beismerte, hogy hogy két kiskorú lánnyal szexuális kapcsolatot létesített a polgármesteri hivatalban.



Az ügyiratokból korábban kiderült, hogy a lányokat egy kerítő a polgármesteri hivatalba szállította, ahol a polgármester a prostitúcióra kényszerített lányokkal folyatott szexuális aktusért az egyik vádolt személynek 100-150 lejnyi összeget fizetett ki. Az emberkereskedelemmel elítélt férfi 15 év börtönt kapott ebben az ügyben.



Butnariu a PNL jelöltjeként nyert mandátumot, de a botrányt követően kizárták a pártból. Ennek ellenére most újra indul a választásokon, méghozzá úgy, hogy ismét a PNL színeit használja a plakátokon. Ráadásul a PNL a településen nem indít saját jelöltet, pedig ez kivételnek számít a megyében, ahol a liberális párt mindenhol indul a polgármesteri székért.



Ludovic Orban az ügy kirobbanása idején azt nyilatkozta róla, hogy "nem indulhat többet és van más jelöltünk". A miniszterelnök most az újabb erre vonatkozó kérdésre, hogy mi folyik Mogoșești-Sireten, csak annyit válaszolt, hogy: "fogalmam sincs". A többi helyi párt négy képviselője a G4Mediának azt nyilatkozta az ügyben, hogy Butnariut tulajdonképpen a PNL támogatja. (g4media)

