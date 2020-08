Szeptember elsején indul az olcsó tengerparti nyaralást biztosító program

Harminchetedik alkalommal is meghirdeti a romániai turisztikai vállalatok szövetsége (FPTR) a Tengerparti nyaralást mindenkinek elnevezésű programot, amelynek keretében szeptemberben olcsó nyaralási lehetőséget biztosítanak a Fekete-tenger romániai partján üdülőknek.



A program azoknak szól, akik szeptember 1-je és 30-a között szeretnének üdülni a román tengerparton, a csúcsidény áraihoz képest akár 65%-kal kisebb anyagi ráfordítással.



A szövetség közleménye arról tájékoztat, hogy eddig 49 szálloda csatlakozott a programhoz, amelyek összesen körülbelül 3600 kedvezményes árú vendégéjszakát ajánlanak a turistáknak. A helyeket a partner turisztikai ügynökségeken keresztül és közvetlenül a szállodáktól is meg lehet vásárolni. Felhasználhatók a vakációs jegyek is.



Dragoş Răducan, a FPTR első alelnöke úgy nyilatkozott: a koronavírus-járvány leginkább az idegenforgalmi ágazatot sújtotta Romániában, ezért kötelességüknek érzik, hogy minden erejükkel meghosszabbítsák a nyaralási szezont.



A romániai turisztikai vállalatok szövetsége (FPTR) 5344 turisztikai céget számlál, ezek összesen 73.752 alkalmazottnak nyújtanak megélhetési lehetőséget.(agerpres)



Fotó: Tamara Bellis/unsplash.com

