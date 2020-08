Állatvédelmi Rendőrséget alakítanának – közvitán a tervezet

Tíz nap áll a rendelkezésükre azoknak, akik véleményeznék az Állatvédelmi Rendőrség megalakítására vonatkozó tervezetet. Az elképzelésekről Marcel Vela belügyminiszter beszélt kedden. A szóban forgó kormányhatározat-tervezet lényegében a 205/2014-es állatvédelmi törvényt módosítaná, a szövege pedig ezen a linken tanulmányozható. Az észrevételeket a dgj_transparenta@mai.gov.ro email címre várják.



Amint a belügyminiszter elmondta, az Állatvédelmi Rendőrség a Román Rendőrség keretében működik majd, az állományát pedig úgy töltik fel, hogy az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóságtól (ANSVSA)delegálnak ide alkalmazottakat, versenyvizsga nélkül.



A tárcavezető szerint az új struktúra munkatársai bírósági végzés nélkül is behatolhatnak majd magánterületre, amennyiben úgy ítélik meg, hogy egy állat veszélyben van. Telefonos bejelentések vagy a közösségi médiában megjelenő híradások, fotók, videófelvételek alapján is indíthatnak eljárást.



Felléphetnek olyan esetekben, amikor egy állatot bántalmaznak, de akkor is, ha például felügyelet nélkül a közutakon csámborgó lovat, tehenet, juhokat látnak. (digi24.ro, hírszerk.)



Fotó: Simon Rae/unsplash.com



