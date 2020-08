Három forgatókönyvet dolgoznak ki a beltéri kulturális rendezvények engedélyezésére

A kormány három forgatókönyvet fontolgat a beltéri kulturális események engedélyezésére - közölte kedd este Bogdan Gheorghiu kultúráért felelős miniszter.



Gheorghiu a Facebookon tájékoztatott arról, hogy az illetékesek e hét folyamán eldöntik, milyen feltételek mellett nyithatják meg kapuikat a színház-, koncert- és mozitermek, "reményei szerint" már szeptember 15-étől . Ehhez más országok, például Németország példáját is szem előtt tartják. 'Az általunk javasolt stratégia szerint a beltéri kulturális események újbóli beindulását az egyes megyékben fennálló járványhelyzettől tesszük függővé' - írta a miniszter.



Három forgatókönyvet tart valószínűnek:



* Az előadótermek ülőhelyei 100%-os kapacitással elfoglalhatók;



* Az előadótermek ülőhelyei 66%-ban foglalhatók el úgy, hogy a családtagok és maximum 3 fős csoportok egymás mellett ülhetnek;



* Továbbra is életben marad a beltéri előadások megszervezésére vonatkozó tiltás.



Gheorghiu hozzátette, a szaktárca szeretné, ha a lakosság újból látogathatná a zárt terű kulturális rendezvényeket, de az emberek egészségének veszélyeztetése nélkül. Spanyolország helyzetéről is említést tett, ahol túl korán engedélyezték a hatóságok a mozik újbóli megnyitását, és ez az esetszámok ugrásszerű növekedéséhez vezetett, így ismét fel kellett függeszteni a beltéri előadásokat. (agerpres)



(Nyitókép: A Kolozsvári Magyar Színház Las meninas c. előadásán készült fotó. Forrás: huntheater.ro)

