Orvosi szolgálati lakást épít Marosszentgyörgyön a Studium–Prospero Alapítvány

Orvosi szolgálati lakás alapkövét tette le szerdán a Studium–Prospero Alapítvány Marosszentgyörgyön. A beruházás a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg. Az építkezés várhatóan 2021 második felében zárul, ezt követően a Maros-mente pályakezdő, jövőjüket itthon tervező orvosai számára biztosít lakhatási támogatást.





, a Studium–Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke az alapkőletételi ünnepségen elmondta, az alapítvány szolgálatilakás-programja Marosvásárhelyről indult 2003-ban, azóta egyre bővülő erdélyi hálózatot sikerült megvalósítani orvosaink, művészeink támogatására.„Öröm számunkra, hogy több székelyföldi, partiumi és szilágysági város bekapcsolását követően ezúttal ismét Maros megyében, Marosvásárhelyhez közel, az erdélyi magyarság és egyben az erdélyi magyar orvosképzés, valamint betegellátás fontos központjában építhetünk szolgálati lakást. Ma már az egyszerű átutazók számára is világos, Marosszentgyörgy egy olyan település, amely értékeli és támogatja az egészségügyi beruházásokat. Számos orvosi munkahely jött itt létre az elmúlt években, ezért meggyőződésem, hogy ez a szolgálati lakás is jó helyen épül” – hangsúlyozta Dr. Vass Levente.A marosszentgyörgyi orvosi szolgálati lakás családi házas lakóövezetben épül egy 20 áras telekre. A 164 m² beépített felületű házban közös légterű nappali, konyha és étkező, valamint három hálószoba, kertre nyíló tágas terasz kap helyet. Igény szerint minimális módosításokkal két különálló lakássá alakítható az ingatlan.A telken, a szolgálati lakás szomszédságában egy 263 négyzetméter beépített felületű karbantartási-tárolási egység is épül. Az alapítvány lakástámogatási programja keretében 6 erdélyi városban összesen 40 szolgálati lakást működtet, és további 5 településen 20 lakás építése van folyamatban, ezért vált szükségessé egy karbantartási és raktározási egység építése.A beruházás értéke mintegy 300.000 euró.