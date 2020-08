Csütörtökön döntenek az éttermek megnyitásáról, Johannis már szeptembertől valószínűnek tartja

Csütörtöki ülésén hozza meg a döntést az Országos Vészhelyzeti Bizottság munkáját segítő technikai-tudományos tanács az éttermek belső tereinek megnyitásáról - nyilatkozta szerdán a Romániai Szállodák és Éttermek Munkáltatói Szervezetének (HORA) főtitkára, Dragoş Petrescu.



A Ludovic Orban miniszterelnökkel folytatott egyeztetést követően Petrescu azt mondta, a technikai-tudományos testület csütörtökön határoz majd arról, hogy szeptember 1-jétől ismét kinyithatnak az éttermek belső terei, de szigorú védelmi intézkedések betartásával. A döntés minden étteremre vonatkozik majd, azokban a régiókban azonban, ahol nő a megfertőződések száma, a járványhelyzet alakulásának függvényében korlátozhatják ezek működését - magyarázta.



A vendéglátóipar képviselői szerint 400 ezer alkalmazott állása forog veszélyben, ezért nem lehet tovább halasztani az éttermek beltereinek megnyitását. "Természetesen lesznek kivételek azokon a helyeken, ahol nem sikerül ellenőrzés alatt tartani a járványt" - nyomatékosította a HORA főtitkára.



Johannis valószínűnek látja az éttermek, mozik és színházak belső tereinek megnyitását szeptember 1-jétől



Szeptember 1-jétől valószínűleg ismét kinyitnak a színházak, a mozik, valamint az éttermek belső terei, a megfelelő óvintézkedések mellett - nyilatkozta szerdán Klaus Johannis államfő.



"Szeptember 1-jétől vélhetően ismét kinyithatnak a színházak és a mozik. Természetesen a megfelelő biztonsági intézkedések mellett, azaz üresen kell hagyni néhány ülőhelyet a nézők között, mindenkinek maszkot kell viselnie. A szabályokat a szakértők állítják fel. De fontosnak tartom, hogy ott, ahol a körülmények megengedik, újrakezdődjön a kulturális tevékenység" - fogalmazott.



Az államfő hozzátette, bizonyos feltételek mellett az éttermek belső tereit is megnyitják jövő hónap elejétől.



"Alapjában véve ezeket is használni lehet majd, de csak ott, ahol biztonságos" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az intézkedés részleteit ez esetben is szakemberek dolgozzák ki. (agerpres/hírszerk.)

