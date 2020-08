PSD: Augusztus 31-én szavaz a parlament a bizalmatlansági indítványról

Augusztus 31-én szavaz a parlament a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a liberális kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról - jelentette be szerdán az alakulat elnöke, Marcel Ciolacu.



"Augusztus 31-én, hétfőn szavazunk a bizalmatlansági indítványról! Az Orban-kormánynak mennie kell!!!" - írja egy Facebook-bejegyzésben Ciolacu.







Johannis: Remélem, elég bölcs lesz a parlament ahhoz, hogy ne szavazza meg a bizalmatlansági indítványt



Ismét bírálta szerdán Klaus Johannis államfő a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, és reményét fejezte ki, hogy a parlament "elég bölcs lesz ahhoz, hogy ne szavazza meg".



A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában az elnök ismét kifejtette, hogy a bizalmatlansági indítvány "választási ízű, populista" és jelen helyzetben teljesen értelmetlen kezdeményezés. Rámutatott, a '89-es rendszerváltás óta ez az első alkalom, amikor rendkívüli parlamenti ülésszakban nyújtanak be bizalmatlansági indítványt.



"Gondolom, mindenki érti, miért nem kellene megszavaznia a parlamentnek ezt az indítványt. Járvány van, világjárvány van, gazdasági válságban vagyunk, és egyébként is jönnek a parlamenti választások, vélhetően december elején" - nyomatékosította.



Az államfő azt mondta, nem hiszi, hogy a PSD azért akarja leváltani az Orban-kabinetet, mert kormányozni szeretne. "Szerintem a PSD egyszerűen levegőbe akarja repíteni az országot, és ez nagyon súlyos" - fogalmazott.



(agerpres)





