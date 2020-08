KOMAB: A Puck Bábszínházban a megfélemlítés a módja annak, hogy ne legyen kritika

Reagált a A Kolozsvári Magyar Bábszínház (KOMAB) kezdeményező csoportja a kedden Emanuel Petran Kolozsvári Puck Bábszínház igazgatója és Varga Ibolya a bábszínház magyar tagozatvezetőjének sajtótájékoztatóján elhangzott kijelentésekre. Mint írtuk, a Puck Bábszínház adatokra hivatkozva utasította el a KOMAB diszkriminációról és a magyar tagozat elsorvasztásáról szóló vádjait. Egy nyílt levél is előkerült, és a 15 millió forint értékű pályázat körül is egyre több kérdőjel merült fel. Az alábbiakban a KOMAB hozzánk is eljuttatott válaszát közöljük.



Elutasítjuk, hogy a magyar társulat ügyét RMDSZ-es akcióként bélyegezzék meg



Elfogadhatatlan, hogy Mureşan Petran Emanuiel Simion és Varga Ibolya az RMDSZ politikai stratégiájává zülleszti a PUCK Bábszínház magyar tagozatának ügyét. A Kolozsvári Magyar Bábszínház (KOMAB) kezdeményező csoport mögött a magyar tagozaton dolgozó színészek többsége, a korábbi 5 magyar tagozatvezető és több, mint 1000 támogató áll (petíció). Az RMDSZ felkarolta az ügyünket, de nem az RMDSZ kezdeményezte!



A magyar tagozat ügye nem két személy magánügye, hanem egy teljes közösségé.

A kezdeményezés nem Urmánczi Jenő és Vadas László magánakciója, hanem egy névvel és név nélkül vállalt közösségé. Az említettek a kezdeményező csoport szószólói.





Urmánczi Jenő (balra) és Vadas László

A bábszínházban a megfélemlítés a módja annak, hogy ne legyen kritika

Az, hogy a bábszínház vezetősége Urmánczi Jenőt ki akarja rúgatni az etikai bizottság döntése alapján csak bizonyítja az intézmény diktatórikus működtetését, ahol nincs helye a nyilvános kritikának. Ugyanakkor meg kell jegyezzük, hogy rosszindulatú az az állítás, hogy Urmánczi alkalmatlan lett volna a tagozat vezetésére, tekintve, hogy két alkalommal is kinevezték erre a posztra.(Megjegyzés: Vadas László éskorábbi magyar tagozatvezetők saját maguk mondtak fel a bábszínháznak.)

Kettős mérce az egyesületek elbírálásában és Varga Ibolya személyes érintettsége

A bábszínház a közleményében azt állította, hogy csak olyan egyesületekkel partnerkedik, amelyek vezetői nem alkalmazottjai is a bábszínháznak. Mivel magyarázza apartner egyesülettel szembeni megkülönböztetett bánásmódot, tekintve, hogy ennek vezetői között szerepel éppen Varga Ibolya (a magyar tagozat jelenlegi vezetője) és(a bábszínház egyetlen művészeti tanácsadója). Láthatóan aegyesületre sem vonatkozik ez a tiltás, hiszen annak az elnöke,, a román tagozat bábszínésze.

Mi a diszkrimináció, ha nem a megkülönböztetett bánásmód és helyzet?

A bábszínház vezetősége ahhoz, hogy cáfolja a diszkrimináció vádját, nem elég, hogy a köztudottan asszimilációs törekvésű Ceaușescu-féle diktatúra emlékét a PUCK-ban harmonikus együttélésként tünteti fel, hanem meg kell válaszolja, hogy:- Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a magyar tagozat évről-évre eggyel kevesebb színésszel kénytelen dolgozni, mint a román tagozat?- Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a román tagozaton van külön PR-os és irodalmi titkár, miközben a magyar tagozaton csak az irodalmi titkárra futja, aki kénytelen-kelletlen el kell lássa a PR-os feladatokat is?- Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a művészeti tanácsosból (consultant artistic) csak egy van, és az nem tud magyarul, nem ért a magyar kultúrához.Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a bábszínház háromnyelvű weboldalán csak a román weboldal működik normálisan. Magyarul és angolul a weboldal tartalmilag és nyelvileg is hiányos és helytelen.- Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a bábszínház 3 román nyelvű facebook oldalon kommunikál, miközben a magyar kommunikációra csak 1 oldalt tart fenn, és azt is az irodalmi titkár kell többletfeladatként feltöltse tartalommal?- Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a próbatáblán a magyar tagozat két nyelven kell mindent beírjon, míg a román tagozat csak románul írja be a saját programját?- Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a román tagozat 2018-2019-ben 11 külföldi fesztiválon (Törökország, Franciaország, Belgium, Moldova, Ukrajna, Albánia, Montenegró, Izrael) vehetett részt, miközben a magyar társulat egyetlen egy alkalommal volt külföldi fesztiválon, és akkor is csak a meghívó jóvoltából Kaposváron, Magyarországon?- Hol az egyenlő bánásmód abban, hogy a magyar tagozat műsorprogramjáról egy olyan adminisztrációs tanács dönt, amely a magyar tagozatvezetőt leszámítva, nem ért a magyar meseirodalomhoz és nem tud magyarul.Megjegyzés: Az, hogy Urmánczi Jenő, magyar bábszínész jelen pillanatban ennek a bizottságnak a tagja, pusztán annak köszönhető, hogy ő képviseli a bukaresti szakszervezetet a PUCK-ban. Ugyanakkor a bizottság többsége az ő jelenlétével sem ért magyarul.

A magyar tagozat volt vezetői és jelenlegi tagjai is támogatják a KOMAB-ot

Amennyiben a KOMAB kritikája az intézmény irányába valóban megalapozatlan, akkor mivel magyarázható, hogy a magyar tagozat több, mint fele és a Varga Ibolya előtti legutóbbi 5 magyar tagozatvezető mind egyetértenek abban, hogy tarthatatlan a magyar tagozat helyzete a jelenlegi intézményes keretek között?Nem igaz, hogy nem volt érdeklődő a magyar tagozat vezetői posztjáraKét érdeklődő is volt, akik számára nem volt hajlandó három vagy hat hónapnál hosszabb munkaszerződést ajánlani az intézmény. A magyar tagozat kiszolgáltatott helyzetét ismerve és az ellenvéleményt nemtűrő vezetőség hírére ezek az érdeklődők nem vállalták a rövidtávú szerződésből származó kiszolgáltatottságot.

Az Apropó Egyesület BGA pályázatáról

A bábszínház vezetősége híresztelése ellenére, a pályázat kedvezményezettje az APROPO egyesület, román jogi személy. Ez kiderül a Bethlen Gábor Alapkezelő weboldalán közzétett táblázatból is.A PUCK Bábszínház nem a pályázat kedvezményezettjeként jelenik meg, hanem a pályázat céljánál: „A PUCK Bábszínház működésének, programjainak és eszközbeszerzésének támogatása”.Azt állítani, hogy nincs semmi probléma, csak az APROPÓ egyesület támogatása körüli problémák miatt keltik rossz hírét az intézménynek egyértelműen megalapozatlan, hiszen maga a pályázati kérelemben is megfogalmazódott, hogy a magyar tagozat hátrányos helyzetben van az intézményen belül.Az APROPO egyesület előtt, a Simeon egyesület, amely hasonlóképpen a magyar tagozat munkáját segítette, probléma nélkül tudott a PUCK bábszínház partnere lenni, anélkül, hogy be kellett volna mutassa a BGA pályázatát.Kolozsvár, 2020. augusztus 26.Kolozsvári Magyar Bábszínház kezdeményező csoport