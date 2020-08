Vert, fogva tartott, dolgoztatott és megalázott egy éven keresztül egy fiatalt egy szatmári férfi

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészséghez (DIICOT) szerdán 24 órás előzetes letartóztatásba helyezett egy 39 éves szatmárnémeti férfit, aki a gyanú szerint tavaly nyáron beszervezett, majd munkára kényszerített, és a családja garázsában szállásolt el, tartott fogva egy 18 éves fiút, akit rendszeresen bántalmazott is.



A férfi 2019 nyarán egy szóbeli megegyezést követően munkát adott a fiúnak, ezért cserébe havi 200 eurós fizetést, ételt és szállást is ígért neki. A férfi az áldozata személyigazolványát magánál tartott,a és nehéz építkezési munkálatok elvégzésére kényszerítette, rendszeresen bántalmazta és megalázta.



Emellett a fiú nem kapott megfelelő egészségügyi ellátást sem, pedig a megterhelő munka és a durva verések miatt (sokszor lapáttal, kalapáccsal és elektromos vezetékekkel is bántalmazták) epilepsziás rohamai kezdtek lenni.



A gyanúsított továbbá olyan fényképeket is készített a fiatal fiúról, amelyek azt megalázott helyzetben ábrázolják. Ezeket a képeket pedig a közösségi médiában is megosztotta.



Az ügyészek szerint nem a 18 éves fiú a férfi egyetlen áldozata. A DIICOT az eset kapcsán kiadott közleményében kifejti, hogy a férfi 2018 és 2019 között hasonló módon használt ki egy 22 éves fiatalt is, akit nehéz munkára kényszerített, és rendszeresen bántalmazott. Ezzel az ügyel kapcsolatban azonban nem közöltek további részleteket.



A 18 esztendős fiúnak idén sikerült megszöknie a fogvatartójától, aki esetében most a Szatmárnémeti Törvényszék elrendelte a 30 napos házi őrizetet. Az ügyben eljárás indul. (presasm.ro/hírszerk.)

