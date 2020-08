Parkolóházak építését tervezi Soós Zoltán

Új parkolóhelyek létesítésének és a modern közlekedés kialakításának terveiről beszélt Soós Zoltán csütörtökön azon a sajtótájékoztatón, amelyet Oláh Emesével, Kolozsvár alpolgármesterével és Iszlai Tamás építésszel és tanácsosjelölttel közösen tartott a Nemzeti Színház mögötti parkolóban Marosvásárhelyen.





Soós Zoltán, Oláh Emese és Iszlai Tamás Fotó: Soós Zoltán Facebook-oldala

A független főpolgármesterjelölt elmondása szerint Marosvásárhelyen ma kiszámíthatatlan a közlekedés: ahogyan a buszról sem tudjuk, hogy mikor jön vagy mikor érünk a célponthoz, úgy az autós közlekedés esetében sem valószínűsíthetjük, hogy mikor és hányszoros forgolódás után állunk meg, találunk parkolóhelyet - mondta.„Súlyos gondok vannak városunkban a tömegközlekedési rendszerrel. Ahhoz, hogy ezt rendbe tegyük nemcsak a közszállítás korszerűsítésére van szükség. A parkoló helyek hiányából adódó problémát mihamarabb meg kell oldani, különben megfulladunk a szmogban és még célba sem érünk” – mutatott rá Soós Zoltán.Soós Zoltán elmondta, hogy a központi zónában három parkolóhely építését tűzte ki célul. Bejelentette, hogy 2 év alatt tervei szerint megépül a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház háta mögötti parkoló téren egy emeletes parkolóház, amely 500 személygépkocsinak ad majd helyet. De tervben van még a Mures Mall mögötti gödör parkolóházzá alakítása is és egy újabb helyszín keresése a főtéren: amely összesen 900 parkolóhelyet jelentene.Soós Zoltán a lakónegyedi parkolás problémájára is javaslatot tett: „4 év távlatában könnyen összeszerelhető parkolóházakat létesítünk, amelyeket szerény bérleti díj ellenében használhatnak az ott lakók”, fogalmazott a független polgármesterjelölt, majd hozzátette: hogy a Nagykórház előtti parkolás okozta problémára azt javasolja, hogy a Megyei Tanáccsal közösen zárják le az évek óta zajló vitát és azonnali hatállyal kezdjék meg a terület rendezését.Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Kolozsváron tudatosan több mint 10 éve azon dolgoznak, hogy tehermentesítsék a várost az autós forgalomtól és egy olyan tömegközlekedési rendszert alakítsanak ki, amelyet mindenki előszeretettel használ.„Egy olyan parkolási rendszert hozzunk létre, főleg a központban, amelyet rövid időre vegyenek igénybe azok, akik mégis autóval érezne a központba. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy valamelyest sikerrel jártunk ezen a téren. Azonban, ehhez az is hozzájárult, hogy teljes mértékben lecseréltük a busz- és villamosparkot és ott, ahol szükség volt hatékonyabb útvonalakat hoztunk létre. Ma már minden útvonalon korszerű tömegközlekedési eszközökkel juthatunk el A pontból B pontba Kolozsváron.” – mutatott rá a kincses város alpolgármestere, majd hozzátette, hogy a városban 7 parkolóház, és körül belül 3000 parkolóhely épült, amelyeket a város saját költségvetésből épített meg. Meggyőződése, hogy Marosvásárhely is egy élhetőbb város lesz, ha sikerült korszerűsíteni a tömegközlekedést, megépíteni az új parkolóházakat.A sajtótájékoztatón Iszlai Tamás építész, tanácsosjelölt kifejtette, hogy az itt bemutatott beruházás, elengedhetetlen fejlesztés a város közép- és hosszútávú fejlődésének érdekében. “A parkolóházakat többféle képen lehet majd hasznosítani. Például a tervezett Színház mögötti helyszínen hiányoznak a közösségi terek. A parkolóház teljes tetőfelületét egy közösségi térként lehet használni, ahol játszótér, mini sportpálya és zöldövezetek kompenzálják a hiányzó központi parkfelületeket.” – zárta elképzelései Iszlai Tamás építész. (