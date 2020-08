Már a Román Akadémia is 5G-zik és álhíreket terjeszt

A Román Akadémia csütörtöki közleményében az 5G hálózatoktól félti Románia lakosságát, mivel szerintük a technológia romániai terjedése súlyos hatással lehet a lakosság egészségére. Továbbá azt is állítják, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkeltőnek nyilvánította a legújabb generációs mobilhálózatot. Az utóbbi állítás nyilvánvaló hazugság, hiszen a WHO hivatalos álláspontja szerint nincs bizonyíték arra, hogy a mobilhasználat és az 5G hálózatok rákot, álmatlanságot vagy autizmust okoznának.



Egyébként a a Román Közegészségügyi Intézet (INSP) is azon az állásponton van, hogy a technológia nem jelent veszélyt a lakosság egészségére.



Az akadémia által kiadott - meglehetősen zavaros szövegű - közleményben az áll, hogy az 5G technológia által használt 30-300 közötti gigahertzes frekvencia már káros az egészségre, holott a hivatalos álláspontok és a nemzetközi normák szabályzata szerint az elektromágneses sugárzás nagyjából egymillió gigahertzes frekvenciától felfelé lesz az, ezt a határértéket éppen ezért soha nem szabad átlépni.



Az EU-s normákat még 2006-ban fogadta el Románia, tehát az ország uniós csatlakozása előtt, ebben pedig 0--tól 300 gigahertz frekvencia közötti sávot tekintik a megengedett elektromágneses sugárzási limitnek.



Az 5G körüli hiszti egyébként már évek óta borzolja a kedélyeket világszerte, főleg a konteóhívők körében népszerű a senki által sem bizonyított elmélet, miszerint a technológia káros lenne, sőt a világ vezető tudósai már-már egymásra licitálva igyekeznek cáfolni ezeket az összeesküvés-elméletet. (digi24.ro/hírszerk.)



