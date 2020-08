Az RMDSZ szavazatok nélkül is sikeres lesz a bizalmatlansági indítvány, álltja Ciolacu

Az RMDSZ nélkül is elegendő szavazat van ahhoz, hogy célba érjen a bizalmatlansági indítvány - jelentette ki csütörtökön Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.



'Jelen pillanatban elegendő szavazat van ahhoz, hogy átmenjen a bizalmatlansági indítvány' - mondta Ciolacu a PSD központi székhelyén.



Arra a kérdésre, hogy a szavazatokba beleszámolta-e az RMDSZ voksait, Ciolacu azt felelte: 'Továbbra is tárgyalunk'.



'De az RMDSZ nélkül is elegendő szavazatunk van ahhoz, hogy a bizalmatlansági indítvány átmenjen' - tette hozzá.(agerpres)

