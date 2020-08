Átadták Kolozsvár első földalatti parkolóházát a Monostor negyedben

Átadták Kolozsváron a Monostoron-negyedben, a Mogoşoaia utca 9. szám alatti, részben süllyesztett, vadonatúj parkolóházat.



Az építmény különlegessége, hogy a tetőn zöldövezetet alakítottak ki, és kosárlabdapálya, csúszdákkal és hintákkal ellátott játszótér is található.



„A 294 helyes parkoló fogyatékkal élő személyek számára fenntartott helyekkel is rendelkezik, 9 elektromos kocsit, 23 motorbiciklit vagy robogót és 46 biciklit is el lehet itt helyezni. Idén további két parkolóházat ad át az önkormányzat a kolozsváriaknak”- írja Facebook-oldalán Oláh Emese alpolgármester.





Átadtuk a Monostoron, a Mogoşoaia utca 9. szám alatti, részben süllyesztett, vadonatúj parkolóházat!



Különlegessége,... Közzétette: Oláh Emese – 2020. augusztus 27., csütörtök