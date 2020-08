Megállapíthatjuk: csütörtökön egyetlen magyarból pótérettségiző diák sem volt fertőzött, és nem is próbáltak csalni

Az őszi érettségi anyanyelv és irodalom írásbelijén 255-en jelentek meg, 62 beiratkozó nem vett részt a vizsgán - közölte a tanügyminisztérium csütörtökön.



A szaktárca tájékoztatása szerint nem volt olyan jelentkező, akinek a testhőmérséklete meghaladta volna a 37,3 Celsius-fokot, és olyan sem, aki kórházban, karanténban vagy elkülönítésben lett volna.



A anyanyelvi írásbeliről egyetlen vizsgázót sem zártak ki.



A nyelvi és digitális kompetenciák felmérésére ezúttal sem szerveznek szóbeli vizsgát, hanem elismerik a tanulók év közben kapott jegyeit, ahogy az a nyári érettségin is történt. Ez a folyamat augusztus 28-án, 31-én és szeptember 1-jén zajlik majd.



Az írásbeli vizsgák eredményeit szeptember 2-án 12 óráig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap 14 és 20 óra között lehet benyújtani, elektronikus úton is. Az eredményeket - akárcsak a nyári érettségin - ezúttal is név nélkül közlik.



Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket szeptember 5-én ismertetik.



A sikeres vizsga feltétele a 6-os átlag, valamint a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!