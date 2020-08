Megrendezett videóban úgy tüntetik fel az USR-t, mintha az alulöltözött, meleg aktivistái szórólapoznának

Egy Dorel Cio néven működő Facebook-oldalról kezdett el terjedni az a videó, amely azt mutatja be, hogy alulöltözött USR-PLUS aktivisták vonulnak végig egy utcán, szórólapokat osztogatnak, miközben a helyszínen lévő emberek kifütyülik őket, és ordibálnak utánuk.









Claudiu Năsui a bukaresti USR vezetője szerint teljesen biztos, hogy a felvételeken látható - arcmaszkot és napszemüveget viselő - személyek nem az USR aktivistái, és egy hamis, megrendezett videóról van szó, amivel nyilvánvalóan a pártszövetség jó hírnevét igyekeztek besározni.



Értesülések szerint a felvételt a Bukaresthez közeli, de már Ilfov megyéhez Tartozó Voluntari város egyik utcájában vették fel, és az USR állítása szerint az egész meg volt rendezve. Voluntari városnak egyébként Florentin Pandele a polgármestere, aki 2010 óta Gabriela Firea PSD-s főpolgármester férje is.



A pártszövetség logóját polójukon viselő „aktivisták” direkt úgy vannak beállítva, mint holmi deviáns homoszexuálisok, akik hiányos, a feneküknél kivágott nadrágban és női táskával a karjukon vonulnak kampányolni.



Năsui sajtóközleménye szerint a régi politikai osztály ismét hamisít, ahogyan tette ezt az EP-választások kapcsán is,amikor a PNL ifjúsági szervezetének aktivistái azzal buktak le, hogy olyan hamis szórólapokat osztogattak, miszerint az USR kötelezővé tenné az abortuszt Romániában.



-------------------------------------



Update: A "Ziaru Atac" nevű Facebook-oldalon is közzétettek egy olyan videót, ahol egy Dudu névre hallgató férfi arról beszél, hogy ő azért fog az USR jelöltjére szavazni az önkormányzati választásokon, mert az megígérte, hogy „legalizálni fogja a homoszexualitást Romániában” és így szerinte Románia és Voluntar város is átmegy majd egy változáson.



Azoknak mondjuk, akik nem tudják: Romániában nem kell legalizálni a homoszexualitást, mert nem illegális és nem is számít bűncselekménynek.



(Fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy a videót posztoló Ziaru Atac nem azonos a Ziarul Atac nevű újság Facebook oldalával, amelynek nevét valószínűleg szándékosan másolja, megtévesztés céljával.)







(hírszerk.)



