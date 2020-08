Reagált a Puck Bábszínház magyar tagozatvezetője a KOMAB kijelentéseire

Varga Ibolya, a Kolozsvári Puck Bábszínház magyar tagozatvezetője nyílt levélben válaszolt azokra a kijelentésekre, amelyet a Kolozsvári Magyar Bábszínház(KOMAB) kezdeményező csoportja augusztus 27.-én tett.



A tagozatvezető ugyanakkor azt is jelezte, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vizsgálatának végeztéig, nem kíván többé a sajtónyilvánosság előtt reagálni a KOMAB-kijelentésekre. A levél szövegét az alábbiakban tartalmi változtatások nélkül közöljük:



A válasz jogán szeretnék a legutóbbi KOMAB nyilatkozat kapcsán pár dolgot pontosítani .



A Puck Bábszínház vezetősége nem „zülleszti” az RMDSZ politikai stratégiájává a magyar tagozat ügyét, ahogyan a KOMAB állítja, mindössze a diszkriminációra ért vádakra válaszolt.



Erős kifejezés a „zülleszt” a KOMAB csoporttól, a kezdeményezés mellé álló RMDSZ felé. Mint ahogyan az évtizedes intézményes diszkriminációt, írott és szóbeli közlésekben meghazudtoló valamikori magyar bábművészekre, rendezőre és Krizsán Zoltán színikritikusra is sértő a Ceausecu-féle diktatúra kiszolgálását ráhúzni...



Egyetértünk a csoport azon nyilatkozatával, hogy a Puck Bábszínház magyar társulatának ügye, közügy. Hozzáteszem éppen annyira közügy mint minden magyar közintézmény sorsa. Dicséretes, hogy Urmánczi Jenő bábszínész elkötelezett harcosa lett a magyar közügyeknek, mert eddig nem mutatott különösebb érdeklődést irántuk.



De : a kezdeményező csoport nem azonos a magyar közösséggel, hanem magánszemélyek csoportja, kilétük nem is fontos. Bárkinek jogában áll petíciót indítani bármilyen célért, és a magánvéleményét is elmondhatja bárki bármiről, amennyiben nem sérti meg vele mások (fizikai és jogi személyek) szabadságát, jogait .



A KOMAB tagjai által folyamatosan hangoztatott diszkriminációs vádak ártanak a Puck Bábszínháznak, a magyar társulatnak és a vezetőség tagjainak. Ezért a bábszínház felkérte az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot, hogy vizsgálja ki fennáll-e az évtizedek óta tartó intézményes diszkrimináció.



Amúgy Urmánczi Jenő ellen nem indult fegyelmi eljárás.



Dana Vartic és Varga Ibolya jelenleg nem tagjai a Puppet Media egyesületnek. Alapító tagok voltak 2008-ban. Az egyesület céljai között, az alapszabályzatban a bábművészet népszerűsítése és a kultúrán keresztül közvetített etnikai sokszínűség támogatása szerepel.



Ennek érdekében támogatta a a Puppet Media egyesület a Nemzetközi Puck Báb-és Marionett Fesztivál keretén belül a (román és magyar)főiskolások műhelyeit és a magyar bábosok vendégjátékát, találkozását, majd a Kovács Ildikó, bábrendező c. kötet román nyelvre történő fordítását, kiadását. Az egyesület leginkább a városi önkormányzatnál pályázott.



A Prietenii lui Puck egyesületnek nem tagja Radu Largeanu színész. A színész amikor a bábszínházhoz szerződött, kilépett az általa alapított egyesületből.



A bábszínház együttműködött az Excalibur egyesülettel is, akinek vezetőségében szintén voltak a magyar társulathoz kötődő személyek. Ismétlem : az Apropo Egyesülettel való együttműködéstől sem zárkózott el. De a mindenkori háttér intézményektől eltérően, akik a Puck Bábszínház programjait támogatták, az Apropo Egyesület, illetve annak elnöke, Urmánczi Jenő bábszínész nem a magyar társulat hivatalosan elfogadott programját, hanem a sajátját kívánja BGA-s közpénzeken finanszírozni. Erre nem volt és jelenleg sincs joga.



A magyar társulat PR tevékenységét külső munkatársak biztosították akiknek 2019-ben elévült a szerződésük. Munkájukról nem értékelte ki és a további együttműködés igényét sem jelezte Urmánczi Jenő, volt társulatvezető.



Magyar alul reprezentáltság az Adminisztratív Tanácsban.



Az Adminisztratív Tanácsban a részlegek vezetői vesznek részt, függetlenül attól, hogy milyen a nemzeti identitásuk.



Például ha a műhelyvezető vagy a főkönyvelő magyar vagy német - volt erre példa - akkor növekszik az illető etnikum aránya a tanácsban, amúgy a tanács hatáskörét tekintve ez teljesen irreleváns. A tanács ugyanis nem dönt a magyar társulat műsorprogramjáról és semmiféle műsorprogramról. Erről a mindenkori igazgató dönt, saját menedzseri terve és a társulatvezetők javaslatai alapján. Az Adminisztratív Tanács, mint neve is mutatja adminisztratív kérdések ügyében hoz döntéseket.



A színészek létszáma.



A magyar társulat 11 színészt számlál. Ezenkívül szerződéssel bedolgozik Csortán Márton, nyugdíjas bábszínész. A román társulat 12-es színészlétszáma annak a ténynek köszönhető, hogy egy törvényszéki végzésnek megfelelően 2018-ban újraalkalmaztak egy színész kollégát. A távolléte alatt helyére alkalmazott színész szerződését nem lehetett felbontani, számára új helyet hoztak létre. 2018-ig mindkét társulat 11 színésszel működött.



A társulatokon belüli színészlétszám bármikor változhat. Az intézményen belül az alkalamazott számának növelését a részlegvezetőnek/társulatvezetőnek kell (indokoltan)kérvényezni az Adminisztratív Tanácsban.



A fenntartó szerv (Kolozs Megye Tanácsa) a kérést jóváhagyja (vagy nem), amennyiben az igényt megalapozottnak találja és amennyiben a költségvetésben van rá fedezet. A 2018-2019 évadokban a magyar társulatvezetők nem jelezték társulatbővítési igényeiket. A 2020 -as év csökkentett munkaidőre kényszerítette az alkalmazottak nagy részét, így a személyzetbővítés nem volt esélyes.



Kétnyelvű próbatábla.



A két társulat heti tevékenységét összesítő próbatábla hivatalos dokumentum, aminek alapján az irodák (is) dolgoznak és amit archiválnak, ezért kell a magyar társulatra vonatkozó programokat románul is kiírni. Másfelől azért is, hogy a társulat tevékenységét segítő román nyelvű személyzet is értse.



Külföldi fesztiválon való jelenlét.



Az elmúlt években a magyar társulat előadásait több ízben benevezték az irodalmi titkárok és a társulatvezetők is zágrábi, szabadkai és egyébb külföldi fesztiválokra. Az előadások címéről a magyar társulatvezetők döntöttek. Az előadásokat a fesztiválok nem válogatták be.

Ami a Puck Bábszínház és a Simeon egyesület együttműködését illeti, úgy gondolom ez az érintette felekre és nem a KOMAB csoprtra tartozik.



Végezetül: az Apropo Egyesület és elnöke nem támogatja, hanem hátráltatja a Puck Bábszínház magyar társulatát. Lekötött ugyanis 15 millió forintot, amit a magyar társulat nem használhat saját projektjeire és a bábszínházat a BGA-hoz való pályázás lehetőségétől is megfosztotta. A bábszínház magyar társulatának jelenlegi vezetője ugyanis szeretne külső forrásokra pályázni, más háttér egyesületekkel mint az Apropo, de a BGA-nál nem teheti ameddig az Apropo Egyesület körüli zavaros körülményeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel nem sikerül tisztázni. Ezért is kereste meg az intézmény hivatalosan az érintetteket.



A KOMAB csoport további nyilatkozataira nem kívánok ezentúl reagálni az Országos Diszkriminációellenes Tanács vizsgálatának végeztéig.



Tisztelettel,

Varga Ibolya, a kolozsvári Puck Bábszínház magyar társulatának vezetője





Kolozsvár

2020, augusztus 28.

