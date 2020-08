A romániai munkavállalók és az átutazók előtt nem zárja le határait Magyarország

A magyarországi hatóságok pénteki bejelentése után, amely szerint szeptember elsejétől lezárják az ország határait, a román külügyi tárca vezetője, Bogdan Aurescu telefonbeszélgetés keretében kért további információkat Szijjártó Pétertől, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterétől, annak tisztázása érdekében, hogy mire számíthatnak azok a román állampolgárok, akik az elkövetkező periódusban akár Magyarországra, vagy azon keresztül utaznának.



"A megbeszélés során Szijjártó Péter miniszter megerősítette, hogy az intézkedés a román állampolgárok Magyarországon történő átutazását, illetve a román állampolgárságú, de magyarországi munkavállalók bejutását az országba nem érinti" – áll a román külügyi tárca közleményében.



Szijjártó szerint a magyarországi területen való átutazás továbbra is ugyanazon feltételek mellett megengedett, ugyanazon határátkelőhelyeken és a már ismert utazási korridorokon. Azt is javasolta, hogy a két állam illetékes rendőri hatóságai szoros kapcsolatot tartsanak fenn a közeljövőben a lehetséges technikai pontosítások érdekében



A Magyarországra való beutazás feltételeiről a román állampolgárok a román külügyminisztérium honlapján itt találnak naprakész információkat:

http://www.mae.ro/node/51934.



Az átutazás engedélyezésének feltétele, hogy az illető személy maximum 24 órát töltsön Magyarország területén, ne legyenek COVID-19-re utaló tünetei, dokumentummal igazolja a célországot és az utazás célját, valamint bizonyos legyen, hogy a magyar állam területét elhagyva az utazás során érintendő további országok beengedik a területükre.

Az átutazás csak a magyar rendőrség weboldalán közzétett útvonalakon történhet. Ezen a megálló- és pihenőhelyeket is megszabják.



(http://www.police.hu/hu/hirek-es informaciok/hatarinfofield_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).



